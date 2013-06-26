《热点透视》是贝南克判断失误，还是量化宽松效果不佳

路透纽约/伦敦6月25日 - 投资者肯定失望，但为什么却很难说。发生的大事前后顺序很清楚。全球市场大跌，从美债到铜，从上海股市到垃圾债券，这都始于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克表示美国经济可能很快就足够强劲，不再需要那么多激励。

一个理论是投资者想要吓唬美联储和其他央行，让他们改变对实质负利率以及量化宽松发新钞的想法。就像达拉斯联储主席费希尔在金融时报所说的，这就像是一群“野猪”，试图挑战各国央行的意志。

费希尔称，美联储将会保持强硬，不过若投资者的另一套质疑理论是正确的，联储也可能需要做些挽回工作。贝南克可能高估美国经济复苏的力度，低估资金相对收紧对经济的影响。抵押贷款利率上升可能打击仍然脆弱的美国楼市，债券价格下跌可能扰乱金融系统。

对市场骚动还有另外一种解释：对央行的权力和智慧失去信心。去年，欧洲央行总裁德拉吉用一句“不惜一切代价”，扭转了欧元区市场。看看美国方面，至少到目前为止，市场一直都秉持着和贝南克一样的观点，即相信量化宽松举措是有效的而不是有害的。

但美联储在经济仍然存在不确定之时表明有意撤回量化宽松，可能显示贝南克注意到大量资金流动对金融市场的扭曲，要大过对放贷和支出的激励。他甚至可能听取了新兴市场的批评，便宜资金在那里以扰乱稳定的热钱形式出现。