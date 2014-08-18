《热点透视》必和必拓股价上扬 市场追捧精简计划

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Swaha Pattanaik 和 Chris Hughes；编译 朱晓军
路透伦敦8月15日 - 何苦要把“大澳洲”变小呢？澳洲矿业巨擘必和必拓(BLT.L)宣称即将剥离部分非核心资产，该消息推动其股票上涨。不过，很难说此举会给什么业务带来改革。企业将接受考验：它们仅靠将资产分类打包给不同投资者，能否为股东创造可持续的价值。
4月1日，必和必拓首次表态正考量精简业务，以便聚焦于铁矿石、铜、煤和石油业务。此后，该公司股票已经跑赢多数同业。周五，在必和必拓表示倾向分拆铝、锰和镍等资产到独立子公司之后，该个股上扬逾2%。分析师预估，此举将建立一个价值120亿-230亿美元的新公司，而母公司当前市值约为1,900亿美元。这些金属去年仅占营业利润的1%。
必和必拓股票之所以上扬，一个合理解释可能在于，剥离出去的资产也许会很快得到溢价收购。但是这似乎可能性不大。竞争者或许对部分资产，尤其是镍感兴趣，但整块资产可能太过分散，即使对于专事交易的Mick Davis旗下X2 Resources也是如此。
那么，必和必拓为什么要经历漫长的分拆、建立新法务、税务结构和股票报价程序呢？必和必拓执行长Andrew Mackenzie这样关注紧缩开支的新一代高管知道，在多年漫无目的的资本支出和雄心勃勃的并购活动后，投资者希望矿企更加专注和自律。
部分投资者也许青睐必和必拓核心资产，但却因为非核心资产而不敢投资，情况也可能相反。必和必拓似乎就这样以为，这也确有可能。另一种情况就是，希望卖出新公司股票的投资者很难找到接盘买家。(完)
(译文审校 于春红)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。