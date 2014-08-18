《热点透视》必和必拓股价上扬 市场追捧精简计划

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Swaha Pattanaik 和 Chris Hughes；编译 朱晓军

路透伦敦8月15日 - 何苦要把“大澳洲”变小呢？澳洲矿业巨擘必和必拓(BLT.L)宣称即将剥离部分非核心资产，该消息推动其股票上涨。不过，很难说此举会给什么业务带来改革。企业将接受考验：它们仅靠将资产分类打包给不同投资者，能否为股东创造可持续的价值。

4月1日，必和必拓首次表态正考量精简业务，以便聚焦于铁矿石、铜、煤和石油业务。此后，该公司股票已经跑赢多数同业。周五，在必和必拓表示倾向分拆铝、锰和镍等资产到独立子公司之后，该个股上扬逾2%。分析师预估，此举将建立一个价值120亿-230亿美元的新公司，而母公司当前市值约为1,900亿美元。这些金属去年仅占营业利润的1%。

必和必拓股票之所以上扬，一个合理解释可能在于，剥离出去的资产也许会很快得到溢价收购。但是这似乎可能性不大。竞争者或许对部分资产，尤其是镍感兴趣，但整块资产可能太过分散，即使对于专事交易的Mick Davis旗下X2 Resources也是如此。

那么，必和必拓为什么要经历漫长的分拆、建立新法务、税务结构和股票报价程序呢？必和必拓执行长Andrew Mackenzie这样关注紧缩开支的新一代高管知道，在多年漫无目的的资本支出和雄心勃勃的并购活动后，投资者希望矿企更加专注和自律。

部分投资者也许青睐必和必拓核心资产，但却因为非核心资产而不敢投资，情况也可能相反。必和必拓似乎就这样以为，这也确有可能。另一种情况就是，希望卖出新公司股票的投资者很难找到接盘买家。(完)

(译文审校 于春红)

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