《热点透视》黑莓状况日趋恶化 委身求售恐难有结果

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cyran 编译 朱晓军

路透纽约8月12日 - 按照黑莓(BB.TO)(BBRY.O)状况恶化的速度，任何收购计划都可能受此影响。由于财务报表相当乾净，使得这家加拿大公司的收购案充满吸引力。就像戴尔(Dell Inc.)DELL.O一样，黑莓也是一家需要扭转乾坤的标志性科技公司。但是，黑莓的现金流正在恶化，这意味着采用杠杆收购可能更加危险。而Palm的先例也会吓走企业买家。

作为此前主导市场的智能手机生产商，黑莓具有其独到魅力。零债务、近30亿美元现金和短期投资，这让黑莓有一些空间可以应对艰苦时期。Jefferies分析师称，黑莓还拥有价值达15亿美元的一系列专利。这意味着，市场基本上对于该公司运营业务的估值约10亿美元，而不久前该公司市值曾达800亿美元。

市场已经基本上被苹果(AAPL.O)的iPhone和搭载谷歌(Google)(GOOG.O)安卓系统的手机所把持。国际数据公司(IDC)资料显示，在第二季，两大系统占了全部设备出货量的逾90%。尽管智能手机市场在扩张，但黑莓不仅仅市场份额在减少，其出货量也较去年同期减少90万台。

吸引力下降导致定价权丧失和利润率下滑。黑莓目前陷入了亏损。最新机型的市场接受度不佳，说明这个趋势还将恶化。

黑莓的运营部门在最近一季产生约6.3亿美元现金，但其中三分之二都被资本开支所消耗掉。以25%溢价的杠杆化收购，并减去现金和使用三分之一换股交易，将留下25亿美元债务要偿还。按照8%的利率，将每年花费近2亿美元。基于截止6月1日当季的数据，现金流要下滑约25%才会需要动用储备金。然而根据黑莓的发展趋势，不难看出动用储备金的时间只会早到不会晚来。

可能有其他公司会试图从取得手机操作系统控制权来找寻价值。惠普(Hewlett-Packard Co.)(HPQ.N)在2010年收购Palm时也是这样想，但最终导致收购所耗费的12亿美元减计了75%。收购黑莓之后不被其拖累的买家恐怕为数不多。(完)

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