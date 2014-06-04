《热点透视》法国政府为巴黎银行出头，无异于玩火

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briancon;编译 许娜

路透伦敦6月3日 - 在巴黎银行 可能遭遇美国天价罚款的问题上，法国政府一改往日的缄默态度，而这可能会让他们步入危险境地。法国外长法比约斯在电视节目上表示，若因所谓的犯罪指控--涉嫌与美国制裁的国家进行美元交易而被处以100亿美元罚款，是“不合理的”。令人担忧的是，美国当局可能暂停巴黎银行在纽约的美元清算业务，从而严重破坏该行的运营。尽力避免国内银行业陷入危机是政府的职责。如果造成的损害十分严重，不难想象法国纳税人可能会直接或间接地为巴黎银行的乱象埋单。但与该行联系得太过密切并不明智。

倘若未来几周巴黎银行最终认罪，并支付数十亿美元罚款以达成和解，那么这家法国金融业的代表无疑承认了在美国进行非法操作，而美国既是其最大的市场之一、也是全球最大的经济体。

的确，该行可能并未违反法国或欧洲的法律。罚款的最终金额将在很大程度上受美国政治环境影响。但这些都不足以促使该行退缩。巴黎银行选择扩大在美国的业务，因为美国拥有受人尊敬的司法系统，并不像俄罗斯。

巴黎银行并不是一个在专制政府面前手足无措的惊弓之鸟。如果该行认为受到不公对待，可以选择上告法庭--即便考虑到诉讼成本的不确定性、所需花费的时间及声誉受损，这只是一个理论上的选择。归根结底，法国政府应该小心不要与一家最终可能被认为犯罪的银行走得太近。