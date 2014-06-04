《热点透视》法国政府为巴黎银行出头，无异于玩火

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月18日
4月18日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:51时,1港元=0.88591 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.25 7.91 2.46 南玻 11.04 5.75 2.17 深康佳 4.61 2.85 1.83 ST中华 10.07 4.14 2.75 ST中冠
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Pierre Briancon;编译 许娜
路透伦敦6月3日 - 在巴黎银行 可能遭遇美国天价罚款的问题上，法国政府一改往日的缄默态度，而这可能会让他们步入危险境地。法国外长法比约斯在电视节目上表示，若因所谓的犯罪指控--涉嫌与美国制裁的国家进行美元交易而被处以100亿美元罚款，是“不合理的”。令人担忧的是，美国当局可能暂停巴黎银行在纽约的美元清算业务，从而严重破坏该行的运营。尽力避免国内银行业陷入危机是政府的职责。如果造成的损害十分严重，不难想象法国纳税人可能会直接或间接地为巴黎银行的乱象埋单。但与该行联系得太过密切并不明智。
倘若未来几周巴黎银行最终认罪，并支付数十亿美元罚款以达成和解，那么这家法国金融业的代表无疑承认了在美国进行非法操作，而美国既是其最大的市场之一、也是全球最大的经济体。
的确，该行可能并未违反法国或欧洲的法律。罚款的最终金额将在很大程度上受美国政治环境影响。但这些都不足以促使该行退缩。巴黎银行选择扩大在美国的业务，因为美国拥有受人尊敬的司法系统，并不像俄罗斯。
巴黎银行并不是一个在专制政府面前手足无措的惊弓之鸟。如果该行认为受到不公对待，可以选择上告法庭--即便考虑到诉讼成本的不确定性、所需花费的时间及声誉受损，这只是一个理论上的选择。归根结底，法国政府应该小心不要与一家最终可能被认为犯罪的银行走得太近。
法国总统奥朗德不要忘了自己当初是以“金融世界是自己真正的敌人”为竞选宣言而勉强赢得总统大选的，优势岌岌可危就像当前民调所显示的那样。他应该尊重司法程序，对待金融企业、乃至民族主义活动的态度应始终如一。如果金融业承认自己的罪行，现在是否是结交朋友的好时机？(完) (译文审校 张荻)
4月18日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:51时,1港元=0.88591 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.25 7.91 2.46 南玻 11.04 5.75 2.17 深康佳 4.61 2.85 1.83 ST中华 10.07 4.14 2.75 ST中冠
路透首尔4月18日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0728GMT，外资在韩国股市买超113 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月18日 11.3 38.2 -47.6 ^4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6
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