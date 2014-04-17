《热点透视》美国银行亏损曝露出超大型银行业的经营难题

撰稿 Antony Currie 编译 张明钧

路透纽约4月17日 -超大型银行业者财报内容乏善可陈，凸显出当前经营这些银行的乐趣有多么微小。不过美国银行(BAC.N)周三公布亏损2.76亿美元的财报，至少提供了一些颇有价值的观点。

各界本就预期由执行长莫尼汉(Brian Moynihan)掌舵的美国银行将公布相当低的获利数字，因该公司之前公告与房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB的监管机构达成36亿美元的抵押贷款案和解。然而让股东大受打击的是，该行出乎意料地增提24亿美元拨备。美银之所以采取此措施，是因为其认定今年前三个月必须支应的诉讼及其他抵押贷款问题的费用可能升高。

罚款增加已然成为不断升温的隐忧。尽管如此，包括摩根大通(JPM.N)130亿美元和解在内的银行业噩耗，有很大部分都是在2013年底以前浮现。这意味着美银在重新评估自身曝险时的动作迟缓。

对于摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)而言，竞争对手出了这么些败象，可能让他略感宽慰。迪蒙所经营的摩根大通在过去两年因为房屋贷款及其他错误而遭受重击。摩根大通受罚款的冲击达90亿美元，才导致去年出现季度损失，这个数字比美国银行所支付的罚金还要多出五成。这提醒着人们虽然两家银行资产负债表规模相去不远，但摩根大通具有相对优越的获利能力。

花旗集团(C.N)首席执行官高沛德(Michael Corbat)现在可能非常发愁。该集团将资本返还给股东的计划遭到美国联邦储备理事会(FED/美联储)驳回，因对该行评估风险的办法存有多重疑虑，这让高沛德难堪不已。

从周三财报来看，美国银行看来也有同样的问题。花旗集团的财报虽说不上令人动容，但实在比美国银行好一些。花旗集团的年率化股东权益报酬率(ROE)为贫乏的7.8%。在扣除诉讼费用之后，美国银行的ROE只有6.8%。摩根大通的ROE则为平实的10%。这些财报可以让人得到一些启发，但实在没有办法让人提起兴趣。(完)

(译文审校 王冠中)

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