《热点透视》英国央行可以解开自己设的套

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Swaha Pattanaik

路透伦敦11月13日 -英国央行在8月时首次将货币政策前景与就业市场的好坏挂钩，结果却钻进了自己设的套。现在它承认当初对于失业率下降的速度，是有点过于悲观了。然而，央行似乎也并不比那时更急于升息。央行总裁卡尼正试图对这条讯息做细微的改动。但其实他还不如让这件事简单一些。

央行在周三公布的季度通胀报告中上调经济成长预估并大砍失业和通胀预估。这符合近期多数数据的表现。7.6%的失业率为逾四年来最低，通胀率也降至2.2%，接近2%的目标水准。对于有好几年未能达成通胀目标的英国央行而言，这也许是最恰到好处的情况了。

但卡尼有一个麻烦。他担心加息过早将扼杀仍然脆弱的复苏。定下7%的失业率目标旨在向市场保证，利率将在较长时期内维持在超低水准。但投资者反而牢牢盯住良好的就业市场数据并据此推断央行会提早加息。

卡尼和其他央行官员反复重申，利率不会仅仅因为失业率降到7%以下就自动上调。周三他再次这样做了。但货币市场走势表明，市场已经完全消化了到2015年中期升息25基点的预期，并预测当年年底还将再度升息。

卡尼对市场传达的讯息被搞得模糊不清。他那套表面上基于一定规则的体系现在变得利大于弊。他可以继续说失业率只是决定货币政策的因素之一。但如果想更具有说服力的话，他还不如这样说：“我们不相信英国经济有这么强。除非发生重大改善，否则我们绝不会改变想法。预计利率会在长时期内维持在低位。”(完)

(编译 郑茵 审校 李爽)

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