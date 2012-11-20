《热点透视》应延揽外部人选担任英国央行下届总裁

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Peter Thal Larsen; 编译 洪曦
路透伦敦11月16日电---英国央行经历过一次重大危机.它需要对自己的角色、目标以及运作哲学进行重大反思.这个机会已经到来.现任总裁金恩即将在2013年6月卸任.
英国央行可以为自己成绩辩解.英国央行只是跟众多央行一样,没有注意到导致2008年金融危机的许多过度问题.过去五年里,3.3%的通胀年率只不过稍稍高出了2-3%的目标区间.而且自金融危机以来,英国央行一直在大胆试行前所未有的货币政策.
虽然这些说法确实有些道理,但是一场彻头彻尾的反思也因而更加必要.首先,在2000年代,英国央行并不是被新的金融逻辑迷惑,而是一个熟悉的问题:20年来的第二次楼市泡沫.英国央行的消极回应实在没有藉口.此外,危机期间金融市场人士常常抱怨,英国央行似乎掌握讯息不完善且立场僵化.虽然央行近期表现已有改善,但如果总裁能够由外部延揽,新总裁带领央行重回狭隘视角的可能性将降低.
接着,英国央行在处理伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)操纵事件上也是乏善可陈--景气良好时央行并未质疑、金融危机期间立场暧昧不明、而它近期辩称央行从不姑息欺诈行为的说法则是毫无说服力.最後一点,英国央行的职权范围已扩展到了宏观审慎监管,以及必须维持银行与影子银行稳健且能支持经济.由於金融机构自己不会自我约束,而且还会对政府展开游说,一个能发挥功效的监管机构必须十分了解银行和政界人士的伎俩.而眼下的英国央行学术色彩过重,又不谙世故.
英国央行需要进行一次文化革命.央行总裁换上一张全新面孔虽远远还不足够,但却是必要的.这位理想的人选要懂得银行和货币经济学,但也要十分清楚一点,包括英国央行在内的所有央行,所采用的理论和模型都已经显得不够用了.这位未来总裁也需要具备同公众沟通交流的能力,并引导属下从不同角度思考.这位完美总裁将需要具有国际眼光--因为英国经济规模太小而且又是开放经济,无法拥有真正独立的货币政策--同时他/她还要能够与国内重要势力融洽相处,又能不畏挺身对抗.
英国央行副总裁塔克是当前热门人选.不论塔克具有其他哪些优势,他从1989年以来一直任职央行的长期央行内部人员身份,应该就足以让他不符考虑资格.
热门人选名单上没有人达到理想标准.欧洲议会议员Sharon Bowles的确是一位外部人士.她精力充沛,对银行业人士持有怀疑态度.但是对於充满高度挑战性的英国央行总裁一职而言,她还太过稚嫩.经济学家Terence Burns的公职服务纪录出色,然而他对金融业势力并没有表现出任何质疑.
金融服务监管局(FSA)主席Adair Turner则是强烈抨击银行,并具备合适的专业能力与经验.不过,从2008年担任FSA主席以来,他并未展现出官场技巧,也缺乏一个央行总裁所具备的领导力或威望.
John Vickers是条件最好的人选.他是一位杰出经济学者,但是并不死守传统货币政策思惟.John Vickers曾出任英国央行高层职位,2000年卸任,但没有任何污点纪录.最重要的是,他领导英国银行业独立委员会(ICB),提出合理建议,成功触动许多银行人士的敏感神经.以个人性格而言,他比较倾向考虑周延,而非武断主观,但对於经常被形容为阶级制度过分强烈的英国央行而言,这或许是在央行鼓励更大胆思考的最好方式.
如果任命John Vickers出任英国央行总裁,英国银行业人士必定十分反感.英国央行的许多旧派思考人士也一样.而英国政府或许会觉得John Vickers的独立色彩太强烈而难以适应.不过对於英国而言,这个选择应该也终究会令人感激.(完)
--译文审校 蔡美珍
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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