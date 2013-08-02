《热点透视》英国央行的政策指引可能适得其反，推高利率

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell 编译 李春喜

路透伦敦8月1日 - 虽然英国央行的货币政策委员会周四宣布维持政策不变，但对该行而言，8月不大可能是个毫无作为的月份。英国央行的新任总裁卡尼将在8月7日公布季度通胀报告，外界普遍预计届时他可能宣布“政策指引”的到来。不过，这并不是一个好主意。

“政策指引”是央行对货币政策走向说明的叫法，但往往附有条件，比如“在失业率降至6%之前，不会上调利率”。虽然央行谈论的是未来的政策，但却是为了达到眼前的目标，比如压低央行无法直接控制的长期利率。但这个政策有其自身问题。

一个问题就是，政策预测往往赶不上情况的变化。近来的经验表明还需要谨慎看待。比如在金融危机之前，所有的央行总裁对市场给出的政策指引都是未来数年维持适度利率，而不是(当前的)近零利率。随着经济开始复苏，对难以预料的未来做出的承诺同样很有可能是错误的。

另一个问题是，如果没有货币政策的支持，政策指引可能是无效的。在美国，虽然美国联邦储备理事会(Fed/美联储)后来多次予以说明，长期公债收益率(殖利率)还是大涨超过1%。

那么英国央行如何才能对市场进行有效指引？ 美联储暂可不考虑通胀而无忧，但英国央行则要应对2.9%的通胀率，这远高于央行2%的目标。卡尼可能不得不采用更有余地的措辞，这可能为政策灵活性预留很大空间。

最大的风险在于政策指引降低了警惕性。随着英国经济改善，消费者开始恢复支出，通胀升至危险水平存在实质性的风险。到时候央行货币政策委员会需要忘掉之前对政策的所有想法，采取措施推高利率，这又对经济增长造成破坏。

具有讽刺意味的是，被视为具有创新精神的卡尼从加拿大来到英国担任央行总裁，外界认为他对经济增长的贡献会高于前任金恩。但目前来看，谨慎的货币政策、以及对通胀保持警觉可能是支持增长的最好办法。而承诺不上调利率可能只会鼓励危险的自满情绪。(完)