《热点透视》卡尼保住英国央行总裁位置要打硬战

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Edward Hadas 编译 隋芬
路透伦敦12月23日 -英国央行总裁卡尼从没说过，他会干满八年的完整任期。从一开始他就说，只过五年就会返回本国加拿大。但2014年卡尼的任务不会轻松。如果事态进展不顺利，他有可能决定更早离开。
卡尼的标志性政策创新是推出了前瞻性指引--即承诺在经济回升之前会持续实施最低利率。这么做的目标是把公债收益率(殖利率)和英镑汇价压在低位。目前为止卡尼的愿望落空了。在他任下，英国10年期公债的收益率已经从2.3%涨到2.9%。英镑的贸易加权汇率涨了5%。
如果英国能处于稳定而不引发高通胀的经济复苏，卡尼还是可以安枕无忧的。但一旦经济复苏加快，英国央行的货币政策委员会(MPC)可能被迫在2014年的某个时点加息。卡尼可以说，准确的讲，前瞻性指引总是附加条件的。但他的权威恐怕要减分。另外，他在MPC也只是九个成员中的一个，在这个有点不好对付的小组内，质疑和意见分歧都可能动摇他的位置。
再者就是房价问题。Halifax最新的调查显示，英国住宅价格在过去一年间攀升了7.7%。卡尼领头的英国央行金融政策委员会已经对楼市表示了担忧。英国央行也在撤出一些低廉的抵押贷款融资。但这些措施很容易命不中目标。如果房价继续涨，投资者会惊慌失措，而假如房价开始跌，政客们恐怕不会善待卡尼。
在英国，公职人员若遭抨击通常可以寻求老朋友的帮助。但卡尼是外人。他的任命也许就已经激怒了许多内部人士，这些人觉得引入卡尼根本没有必要--英国给他的薪资和住房补贴都很高。如果英国央行显得迷惘，卡尼可能会发现他自己陷入孤立无援的境地。到那个时候，他也许会想想，自己的心思还在不在英国央行总裁这份工作上。他之前的故乡渥太华，有可能是养家的更好去处。(完)
(译文审校 石冠兰)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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