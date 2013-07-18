《热点透视》卡尼的退让暗示英国央行的政策不会过于宽松

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell 编译 徐文焰

路透伦敦7月17日 - 丘吉尔说过，打嘴仗总比真打仗强。而口头威胁可能是新任英国央行总裁卡尼将要实施的策略，而不会真刀真枪地扩大量化宽松规模。但这对于市场的影响可能正是卡尼所不希望看到的：英镑走强，同时英国公债收益率(殖利率)攀升。

卡尼此前的言论已经促使投资者预期有更多刺激措施出炉，但他首次主持的货币政策委员会(MPC)会议记录显示，九名MPC委员以9：0的投票结果赞成维持政策不变。从表面上看，政策向强硬的方向转变。上个月开会时的投票结果为6：3，即将离任的前央行总裁金恩赞成扩大量化宽松规模。

为何会有此转变呢？那是因为卡尼不想成为投票中的少数派，进而被视为失败者。但这一转变也是一种策略，旨在让MPC成员都赞成卡尼所提出的政策构想。下个月可能出台的政策指引，将让MPC委员有机会阐明其认为政策利率何时会调升，以及失业率达到何种水平会导致他们改变立场。

目前出台该政策指引的目的十分明确，即试图口头压低市场利率。央行会议记录称，市场利率的上升“说明货币环境不受欢迎地收紧”。一个大问题就是，市场也许并不买卡尼和MPC的账。

市场将留意卡尼的意图，但也会关注经济增长和通胀形势。目前英国经济似乎正在实现“更强劲的增长”。而通胀率现为2.9%，也远高于10年期公债收益率的2.3%。只要MPC多数成员不会惊慌失措而转向扩大量化宽松规模，那么经济复苏增强和市场利率上升扶助英镑升值就是万事俱备了。