《热点透视》日本央行抗击通缩或可以奥德修斯为鉴

(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee 编译 洪曦

路透新加坡4月25日 - 日本央行面临着两种选择。当央行提出最新通胀预估时，就相当于对未来作出了权威预测，有如像希腊神话中德尔菲(Delphi)的神谕。但是如果预言出了差错，那就会有损日本央行的信誉。一个更好的构想是效仿荷马史诗中奥德修斯(Odysseus)战胜海妖的做法，将经济刺激计划与通胀预估挂勾，这样才能克制住过早收紧政策的诱惑。

日本央行已经将大规模印钞计划公诸于众。这场抗击顽固通缩战役的下一阶段是沟通：4月26日，日本央行决策者将更新截至2015年3月止财年的通胀预估。投资者预期，新的预估数据将会远高于1月时央行政策委员会作出的预估中值0.9%。

央行决策者们也可能额外多做一年的预估，以显示日央行将在2016年3月达成2%通胀目标。如果日圆因日本资金外流预期而保持疲弱、从而振兴出口、投资、工资和价格上扬，则这样央行的神谕可望自动实现。但是，如果需要花费的时间超过三年呢？

对于日本央行来说，更高明的做法是借鉴奥德修斯的故事，而非作出那些过份乐观的预估导致信誉蒙羞。希腊英雄奥德修斯将自己绑在船的桅杆上，避免被海妖的美妙歌声诱惑。日本央行也应该效仿此举，将印钞计划与通胀预估绑在一起。这样，投资者将少花些时间担心央行预估的精确性，转而更加关注通胀预估所预示的未来刺激计划规模。

美国联邦储备委员会(美联储, FED)可谓是现代的奥德修斯。美联储承诺只要失业率仍在高位，就将保持利率在近零水平，而决策者对未来通胀的预估要低于目标水准。

想要在央行资产负债表和通胀预估间建立关联，并非是一件易事。不过，如果日本央行顺利达成目标，那将更接近行成功满的境界。(完)

(译文审校 张明钧)

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