《热点透视》日本央行似乎成为吸引国内公债的黑洞

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Mukherjee
路透新加坡11月5日 - 日本央行仿佛开始把自己变成一个黑洞：吸引公债源源不断地流向自己，谁也别想跑掉。至少，投资者就要这么相信。如果他们的看法发生改变，就可能在日本公债市场引起灾难性的后果。
日本央行持有的日本公债规模已达200万亿(兆)日圆(1.76万亿美元)，相当于整体公债规模的24%。上周，央行将每年购债目标从50万亿日圆又上调至80万亿。假如公共支出保持稳定，则明年流通公债的7%又将被央行吸走。若央行继续以这个速度印钞，那么到2018年手里就可能持有约一半的日本公债。
以日本央行为主导的债券市场，相关图表请点选： link.reuters.com/nab43w
如果到2016年的某个时候，通胀率接近2%目标水平，央行可能会调低资产购买规模。但即便那时，央行持有的公债总额也将相当于日本国内生产总值(GDP)的70%，想要把规模降下来将会相当不易。
来看下原因，假定央行决定将公债持有规模降至相当于12%，也就是2007年的持有水平。要完成这个目标，央行要么出售债券，要么将债券到期后回收的资金不再用于投资。无论采取哪种方式，都需要其他投资者每年吃进相当于GDP的3%的债券，并持续20年。
为防止这些投资者把公债收益率推得过高，甚至产生破坏性影响，日本政府就不得不减少举债。但如果削减社会保险或者在明年将消费税上调至10%之后继续增税，会引起政治上的非议。此外，财政和货币政策同时收紧，会让日本的消费经济陷入近乎永久性的恐惧。
更为合理的推测应该是，日本趋于老龄化的社会不会碰到太严重的通胀。迄今为止仍然很难见到薪资持续上涨。央行不会需要卖出公债，也不会成为大肆吸引公债的黑洞。已经流入央行手中的公债不会重见于市场，仍在民间投资者手中的公债将继续高位运行。不管是对是错，反正投资者们现在就是这么猜的。(完)
(编译 郑茵 审校 于春红)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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