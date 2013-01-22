《热点透视》日本央行的通胀目标虽然大胆 但仍需取信于市场

资料图片：在多张美元现钞上的一张面值一万日元的现钞。 REUTERS/Yuriko Nakao

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee 编译 李春喜/田建华

路透新加坡1月22日 - 面对日本的物价下跌,日本央行假装无能为力已经有10多年,不过该行今天终于主动请缨出战.

日本央行周二将1%的通胀率目标上调至2%,并将引领首相安倍晋三治理通缩顽疾的战斗.虽然央行自去年2月就开始力求实现1%的通胀率目标,但实施起来却缺乏热情.

为了表明对实现目标的承诺,日本央行同意自2014年起,每个月购买13万亿以日圆计价的资产(约合1,450亿美元).仅资产的绝对规模,就要比美国联邦储备理事会(美联储,FED)每月850亿美元的量化宽松计划要积极得多.

不过,印钞计划虽然大胆,但却有两方面的不利因素.首先,这个方案要近一年之后才开始实行.其次,虽然进一步削弱日圆可能会有助于日本依赖于出口的经济,但日本央行必须让市场相信,它不会突然放弃战斗.尤其是考虑到央行以往的记录,这将是一个很大的挑战.

与日本央行当前的101万亿日圆资产购买计划不同,新计划无规模限制.日本央行称,只要新计划被认为是"适宜的",就会持续下去.但关键的问题是,什么情况下这种超级宽松的货币政策才变得不合适.什么时候购买行动会停止,以及日央行何时开始卖出.

央行需要说服投资者相信,即便其策略成功提升通胀率预期,央行也不会像2000和2006年那样急于紧缩政策.一个备选方案是将央行资产负债表规模与决策者的通胀率预期挂钩.直至平均预估触及上限,比如说3%-高于官方目标-央行才会吸收流动性.

除非投资者相信央行不会刚见到通胀冒头迹象,就把注入经济体的资金抽走,否则通缩将是难以战胜之敌.(完)

(译文审校 张明钧/丁琦)

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