《热点透视》日本央行大力购债 银行获益多于经济

图为百元面值的美元和万元面值的日元现钞。 REUTERS/Yuriko Nakao/File

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee 编译 朱晓军

路透新加坡9月26日 - 相比深陷通缩的日本经济，该国银行业正从日本央行的购债计划中收获更多好处。日本央行的支出盛宴使得银行业今年能够将其政府公债持仓量减少12%。

日本银行业将其142万亿日圆(1.43万亿美元)政府公债的一部分换成新发货币，这不失为一种审慎的选择。等到日本央行停止货币宽松政策，而且10年期日债收益率(殖利率)从现有水平0.7%上升时，银行的投资组合可能会面临重大的市值损失。银行的政府公债持仓量在总资产中占比今年已经从18%下降至16%。

如果日本首相安倍晋三能成功结束通缩，那银行业也绝不能停止削减政府公债持仓量；它们还必须发放更多贷款。但是，鉴于日本企业的自身现金储量已经处于五年高点，信贷更可能是缓慢而非快速增长。

日本银行业系统的储蓄额今年已经增加16万亿日圆，但贷款额仅仅增长6万亿日圆，或1.5%。因欧洲银行撤离贷款业务，日本银行取而代之，推动境外贷款快速增长。但扣除快速增长的境外贷款，日本国内信贷增长甚至更小。在等待贷款额和利润率回升的同时，日本银行也在寻求海外并购机会。

在日益膨胀的日本债市沽出债券让银行获利颇丰。三菱东京日联银行、三井住友银行和瑞穗银行公布称，在4-6月间其整体获利同比增长63%。惠誉信评称，这三家银行在同期将政府公债持仓量从其一级资本的四倍削减至三倍。

在银行沽出日债的同时，日本央行必须不断大量买入，以免收益率飙升并完全压抑贷款需求。只有在产品、能源和就业市场进行改革后，日本国内信贷才能加速增长。货币魔法可以凭空变出现金，但无法轻易制造信贷。(完)

(译文审校 隋芬)

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