《热点透视》日本央行能以微弱多数通过决策 德拉吉只能幻想一下

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Swaha Pattanaik；编译 王丽鑫
路透伦敦10月31日 - 对欧洲央行总裁德拉吉而言，这是梦里才有的场景。他只能幻想，有朝一日能像日本央行总裁黑田东彦周五那样，仅凭一票优势通过决策。由于他的无能，欧元区经济变得更差了。
欧洲央行不公布投票结果。但若从政策会议后的记者会着手分析，可以看出欧元区的实力政治要求在采取任何行动前，须得到相当多数成员支持。德拉吉对投票情况的描述包括一致通过，“压倒性多数”，“绝大多数”，以及“相当多数”。日本央行以5:4的投票结果通过增加公债购买，对欧洲央行来说远未达到“相当多数”的程度。
部分问题在于，外界仍在透过国家主义的视角评判欧洲央行的举措，一些国家的重要性要压过另一些国家。如果德国央行官员的意见遭到反对，那就是了不得的大事情；可若是塞浦路斯感到不满，却几乎无人在意。
诚然，德国是欧洲最大的经济体，因此该国央行官员看法的实际影响力要大于欧洲央行宪章的规定，这点似乎可以理解。但欧洲央行决策者在政治上本应是独立的，考虑问题应该跳出国家的局限，只关注什么对欧元区整体有利。但这一崇高使命常被实力政治所压制。
欧洲央行内部对于在刺激通胀方面应当走多远的看法，可能与日本央行一样存在分歧。欧元区10月通胀率仅为0.4%。但欧洲央行估计不会获准直接购买公债。一些国家严守这一禁忌，包括德国。改变该项规则简直是不可想象的。
所以德拉吉只能努力推动达成复杂的妥协，或者等到经济形势极差时，可能获得相当多数的支持。
日本央行举措能否提高通胀、提振经济活动仍是未知。但欧洲央行在重重限制下肯定做不到。(完)
(译文审校 徐文焰)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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