《热点透视》抗击通缩,日本央行会选用哪种武器?

选项三:买入外国证券

威力级别:7/10

日央行已购入的所有资产,包括公债和公司债、上市交易基金(ETF)和房地产投资信托等,都是日圆计价.但由于民间信贷需求匮乏,日央行购买这些资产的现金基本都没有得到使用.购买外币证券需要使用新印日圆,这可以通过压低币值来提振日本产出、薪资和物价.但日本央行并没有干预汇市的法定权力.为使得这样的计划产生效果,财务省和央行须共同行动.如果日圆直线下滑,这样的布局策略可能面临外交困境.

选项四:废除超额准备金利息

威力级别:9/10

目前,各行存于日央行的闲置资金可获得0.1%的超额准备金利息.这高于两年期日债收益率,银行因此有很大动力继续囤积现金.降低该利率至零水位或刺激银行涉足风险信贷(有助于小公司),长期公债(有助于政府)或外国资产(透过压低日圆汇价来扶助经济).风险在于日本银行业会遭较大亏损,但还是值得一试的.

即便在日央行公布选项之前,市场已开始躁动不安了.用于衡量通胀预期的指标--五年期传统公债较通胀挂钩公债利差已从8月的0.53%扩至今天的0.83%.然而日央行是否会公布2%的通胀目标,还有很大的不确定性.