《热点透视》抗击通缩,日本央行会选用哪种武器?

芝加哥期市：大豆期货走低，因农业部种植面积预估引发利空套利交易
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周一跌至五个多月以来最低水平，交易商称，受累于南美丰收，以及预期美国农户将会增加大豆种植面积。
选项三:买入外国证券
威力级别:7/10
日央行已购入的所有资产,包括公债和公司债、上市交易基金(ETF)和房地产投资信托等,都是日圆计价.但由于民间信贷需求匮乏,日央行购买这些资产的现金基本都没有得到使用.购买外币证券需要使用新印日圆,这可以通过压低币值来提振日本产出、薪资和物价.但日本央行并没有干预汇市的法定权力.为使得这样的计划产生效果,财务省和央行须共同行动.如果日圆直线下滑,这样的布局策略可能面临外交困境.
选项四:废除超额准备金利息
威力级别:9/10
目前,各行存于日央行的闲置资金可获得0.1%的超额准备金利息.这高于两年期日债收益率,银行因此有很大动力继续囤积现金.降低该利率至零水位或刺激银行涉足风险信贷(有助于小公司),长期公债(有助于政府)或外国资产(透过压低日圆汇价来扶助经济).风险在于日本银行业会遭较大亏损,但还是值得一试的.
即便在日央行公布选项之前,市场已开始躁动不安了.用于衡量通胀预期的指标--五年期传统公债较通胀挂钩公债利差已从8月的0.53%扩至今天的0.83%.然而日央行是否会公布2%的通胀目标,还有很大的不确定性.
如果上述选项无一成功,可能还需要采取更为极端的手段.日央行可能会采取的一种极端工具是完全禁止使用实物货币,迫使闲钱进入实体经济.这样的话,价格会攀升,也许会失控.这样的激进工具选项至少目前还没有提上议事日程.(完) (译文审校 张明钧/艾茂林)
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周一跌至五个多月以来最低水平，交易商称，受累于南美丰收，以及预期美国农户将会增加大豆种植面积。
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)5月小麦期货 周 一收低4美分，报每蒲式耳4.20-3/4美元，交易商称，因预报美国大平原 小麦种植带有雨，对作物生长有利。 Commodity Weather Group在给客户的报告中表示，大平原和美国中 西部西南地区未来10天的降雨将带动小麦的生长。 美国农业部报告，截至3月23日该周出口检验小麦54.1799万吨，符合 分析师预估的45-65万吨。 今日CBOT小麦期货预估成交量为86,822口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收盘基本持平，交易商称，因在稍早跌至12月30日以来最低后，持有空头头寸的投资者获利了结。