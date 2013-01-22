《热点透视》日本央行的通胀目标虽然大胆,但仍需取信于市场

与日本央行当前的101万亿(兆)日圆资产购买计划不同,新计划无规模限制.日本央行称,只要新计划被认为是"适宜的",就会持续下去.但关键的问题是,什么情况下这种超级宽松的货币政策才变得不合适.什么时候购买行动会停止,以及日央行何时开始卖出.