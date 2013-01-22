《热点透视》日本央行的通胀目标虽然大胆,但仍需取信于市场

标题新闻：法国极右翼总统候选人勒庞称若她当选，保护主义将带动经济增速在2021年前达到2.5%
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与日本央行当前的101万亿(兆)日圆资产购买计划不同,新计划无规模限制.日本央行称,只要新计划被认为是"适宜的",就会持续下去.但关键的问题是,什么情况下这种超级宽松的货币政策才变得不合适.什么时候购买行动会停止,以及日央行何时开始卖出.
央行需要说服投资者相信,即便其策略成功提升通胀率预期,央行也不会像2000和2006年那样急于紧缩政策.一个备选方案是将央行资产负债表规模与决策者的通胀率预期挂钩.直至平均预估触及上限,比如说3%-高于官方目标-央行才会吸收流动性.
除非投资者相信央行不会刚见到通胀冒头迹象,就把注入经济体的资金抽走,否则通缩将是难以战胜之敌.(完)
(译文审校 张明钧/丁琦)
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路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，分析师称，因在本周跌至一年低点后出现逢低承接买盘，且豆粕期货走强。