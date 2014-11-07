（更正）《热点透视》日央行增加对经济注资 是量化宽松的最后机会（11月3日）

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(更正：第六段译文有误，应为“1.2万亿美元”，而非“1.2万亿日圆”)
撰稿 Andy Mukherjee； 编译 李爽
路透新加坡10月31日 - 日本扩大货币刺激举措规模是量化宽松的最后机会。
日本央行在10月31日宣布将购债计划规模提高60%，让投资者大感意外。日本货币当局目前承诺，将政府公债持有规模由之前的每年增加50万亿日圆扩大至增加80亿日圆(7,230亿美元)。
此举似乎再次证实印钞的力量。就在此前一天，美国联邦储备委员会(美联储，FED)刚刚结束长达六年的资产购买计划。然而日本央行的这一决定争议不小。2013年4月时，整个央行政策委员会都支持新任总裁黑田东彦对抗通缩的明确号召；但这次，扩大宽松计划最终仅以5票对4票惊险过关。
怀疑情绪正在滋生，这一点也不奇怪。两年来，日本央行持有的政府公债规模已增长一倍，相当于国内生产总值(GDP)的35%，但投资者对2017年的通胀预期仍停留在1.4%，远低于央行2%的目标。
更糟糕的是，通胀率进一步下降的可能性很大。如果首相安倍晋三明年按计划第二次上调消费税，民间需求疲弱势头可能进入长期下滑通道。日本央行将面临巨大压力，要么认输，要么采取更大胆的举措。
安倍的选项已然不多。他的最佳选择是用退休基金来提振投资者信心。10月31日，日本规模1.2万亿美元的公共养老基金宣布将日股投资配比提高一倍至25%。
不过日本央行显然还有其他选择，其中一个方法就是调降银行业者存放在央行的准备金利率。目前该利率为0.1%。此举可望刺激放贷，帮助提振民间需求。
若说更大胆的举措，就包括“用直升机撒钱”。日本央行可以不用购买政府公债，而是直接向家庭发放新印纸钞。这样做将使央行深入到过去从未涉足的领域。划分财政和货币政策的界限也将被消除。
政策越超越常规，结果也就越难以预料。但明显的是，即便是首推量化宽松举措的国家，对该政策的耐心也已被消磨得所剩无几。(完)
(译文审校 徐文焰)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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