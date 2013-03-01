《热点透视》对欧元区银行债权人提前实施自救规定利大于弊

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撰稿 Neil Unmack 编译 张明钧

路透伦敦2月28日 - 在多数产业中，当一家公司破产时，多数债权人通常会损失一些他们投入的资金。然自2008年金融危机爆发以来，银行业却有不一样的待遇。银行股东蒙受了损失，但政府援助让优先债权人的利益得以保全，这是以牺牲主权信誉为代价，最明显的就是爱尔兰及西班牙。欧元区的规定正在改变当中，改变的速度可能比原先的协议还快。

欧元区新的“自救”(bail-in)机制将自2015年开始针对次顺位债权人实施，2018年则将扩及优先债权人。不过，目前各主管机关正考虑提前对银行的所有债权人实施此规定。

加快实施存在许多风险。若债权人过度担忧，则体质欠佳银行可能会面临融资价格难以负担、甚或难以取得的情形。最糟糕的情况是，可能会掀起一波银行倒闭潮。这个降低政府潜在负债的措施最终却令实际支出增加。

信贷成本突然改变可能带来负面影响，但看来投资人已开始将此风险反映在价格上。举例而言，根据摩根士丹利数据，极为安全的短天期担保债券与陷入困境的意大利西雅那银行(Banca MPS) 优先债券间的利差，已在过去一年间从8个基点扩大至约250个基点。

西亚那银行是个极端的例子。若确定会提前实施自救机制，可能会导致体质较佳的银行面临更大利差。不过其影响可能没有那么糟。一方面，银行业者近几年来减少发券，因此投资人对银行优先债券求之若渴。银行业者也可能通过增加股权资本和类股权资本、以及增发次顺位债券来安抚优先债权人。其中一个技术性操作就是，不要执行长天期次顺位债券的买权；根据新的巴塞尔III协议规定，次顺位债券不会计入资本。