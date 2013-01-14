《热点透视》谨慎对待资金由债市转向股市的风险回归,价值投资仍为首选

中国政策：有序放开发用电计划，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量--发改委
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
记者 Robert Cole; 编译 李爽
路透伦敦1月11日 - 投资者之勇敢之势开启了2013年.股市持坚,债券疲弱,黄金疲软.这就是备受期待的风险回归吗?许多市场人士表示认同.但追随群体动向是一种危险的投资策略.
1月资金明显从安全资产流出可能预示着新阶段的开始,但这也许同样是一场空欢喜.股市反弹行情沦为泡影,这种情况一再出现.而且,大规模地将投资从一种资产类别转至另一种,本就违反了投资多样化的稳健投资规则.
多头可能会辩解,全球经济已然企稳,美国势将引领可持续的复苏.基于同样的原因,通缩和萧条的风险在消退.但即便经济形势改善,也不应义无反顾地把赌注都压在股票上.本世纪以来股票并不总是与国内生产总值(GDP)同向而动.即便经济扩张,高估值股票也可能下跌.
坦率地讲,目前股票价格的确便宜.以英股富时100指数为例,其股息收益率为4%,相比之下,英国10年期公债收益率仅略高于2%.而欧洲、美国和亚洲发达国家市场情况的也类似.而如果假定股息收入可以持续,这可不合常理.同时,11-13倍左右的预期市盈率也低于历史平均水准.况且还要考虑到企业获利面临的已知威胁,例如进一步削减成本的空间有限,税赋增加或者经济动荡.
反过来说,许多评级较高公债的实质收益率为负值.通常的解释这由特殊的货币政策导致.但无论原因是什么,债券相对于股票来说似乎都更加昂贵.
这些估值异常状况早在新年以前就存在.没有数据可以解释股市大幅上涨和债市泡沫破裂的原因.支撑这种风险回归的资金会产生定价力量.但投资者不应假定债券下跌会自动推动资金流向股市:股市可能只是停滞不前.
如果你愿意,可以转向风险投资.但投资策略应是价值投资至上.(完) (审校 于春红)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
路透瓦莱塔4月8日 - 欧盟财长周六承认，20国集团(G20)将无法实现到2018年依靠改革取得额外经济成长的目标，并呼吁反省失利的原因。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38