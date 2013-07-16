《热点透视》巴西的经济还是在走老路数

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Martin Hutchinson； 编译 侯向明
路透纽约7月15日 - 对于一个新兴市场来说，巴西的经济表现还是相当的老套。积极的货币政策伴随着资金成本的大幅下滑，从而引发通胀飙升，因此致使央行三次加息。这种周期同1970年代发达国家非常相似，当时发达国家公共领域超支，但民间投资不足。
2009年以来，美国、英国和其他国家的通胀鹰派人物就曾预计，宽松的货币政策将导致物价上涨，进而迫使全球央行上调利率。这种预言在1970年代得以应验。在经历了大量印钞的“巴伯荣景”(Barber boom)后，英国通胀率在1975年飙升至25%高位。美联储主席米勒(William Miller)在1979年被迫辞职，并由沃尔克接任，因为这一年的美国通胀率升到了13.3%。
不过，虽然这种模式未曾在发达国家上演，但在巴西出现了。在迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)于2010年当选总统前，公共支出大幅增加，不论是直接的支出还是通过政府担保的支出，均大幅上升。该支出在2011年进一步增加，这一年罗塞夫撤掉货币保守派的梅罗斯的巴西央行总裁职位，转而任命Alexandre Tombini为央行总裁。
Tombini将巴西指标Selic利率从12.5%大砍至7.25%低点。此后他又被迫加息三次，最近一次是7月10日的加息0.5个百分点至8.5%，因为通胀飙升至了央行设定的4.5%加减2%的目标区间上方。与此同时，产出增长放缓，央行经济活动指标IBC-Br指数在4月仅比上年水准高2.28%，5月经常帐赤字亦扩大至相当于国内生产总值(GDP)的3.2%，为十多年来的最高。
在这种情况下，巴西的宏观经济形势类似于1970年代的英国，政府和公共部门成本过度导致产出疲弱、经常帐恶化及汇率贬值(巴西雷亚尔兑美元3月以来已贬值15%)。但在1979年主张改革的撒切尔夫人当选首相后，英国的问题得到了解决，虽说也经历了痛苦。尽管罗塞夫可能也是一位强硬派，但她可不是铁娘子。(完)
(译文审校 高琦)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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