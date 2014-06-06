《热点透视》金砖国家银行：想法虽好但也可能遗祸无穷

（本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点）

路透新加坡6月6日 （撰稿 Andy Mukherjee； 编译 郑茵） - 巴西、俄罗斯、印度、中国和南非想要克隆一把世界银行。这可归类于那些值得一试但最终可能弊大于利的新创项目。

发展中国家面临每年1.4万亿美元的基础设施资金缺口，虽然金砖国家银行可以帮助填补，但这个新机构的各国后台金主，可能会忍不住利用它服务自己国家的经济和外交政策目标。这说不定会给那些严重危害社会或环境的项目大开方便之门。

五个发起国的态度看来足够认真。根据路透5月30日报导，7月在巴西的金砖国家峰会上，各国将达成协议，共计出资100亿美元现金并另外提供400亿美元的主权担保，作为这家新银行的资本。

预计两年后金砖国家银行的资本规模将翻一番至1,000亿美元，假以时日，总放贷能力将达到3,500亿美元。从近期联合国的一份讨论稿来看，作为基础设施建设资金供应方，金砖国家银行重要程度将超过世界银行。

基础设施建设确实需要新的资金来源。目前在发展中国家，此类项目有60%的资金要依靠捉襟见肘的国家预算。这也就是为什么会经常出现投资不足的原因。此外，世界银行的资金焦点正在向医疗和扶贫项目转移。

中国国家开发银行和进出口银行已经开始填补这方面的空白--有时候会以年息2%的补贴型超低利率，提供20年期以上的基础设施项目贷款。但他们对非洲撒哈拉以南地区和拉丁美洲的贷款，主要是为了确保中国的能源供应，并为本国企业赢得更多业务。

这样，一种新型的开发银行就有了诞生的机会：这种银行可以利用中国的经济实力，提供定价合理的长期贷款，而又不必完全受制于北京方面。与中国的政策性银行不同，金砖国家银行至少要有一定的利润来支应资本成本。如果发起国购买该行的债券作为外汇储备，这应该也不会是什么大问题。金砖银行为建设项目提供支持，也能吸引其它投资者。再往后，金砖银行也许还能成立自己的股权融资部门。

但其中也有陷阱。最迫切需要新资金的电力行业，却面临最棘手的生态环境问题。世界银行决定为科索沃一家使用褐煤的重污染电厂提供资金后，世行对于清洁能源的承诺也随之遭到质疑。金砖国家银行将会面临更加错综复杂的挑战。其发起国均为新兴市场经济体，都不信任总部位于华盛顿的国际机构，但除此之外就难以找到什么共同点。

要想制定出美好愿景，这家新银行需要一个强有力的董事会，能够在聘请人才和作出放贷决定时，挡得住来自发起国的政治压力。不过，独立治理不是必然，因为现在甚至连银行的总部设在哪里、由谁来运作都还不清楚。金砖银行还可能接受其它国家的小规模入股。但目前阶段，金砖五国所期望的并不是要建立一个真正开放的全球性机构。

这绝非理想状况。和五国政府中任何一家走得太近，都会有损公信力。内耗太多会拖慢决策的速度。从长期来看，模仿国际货币基金组织(IMF)和世界银行的领导人分配模式，也不会是什么正确的选择，前者历来都是由欧洲人担任总裁，世行行长则一直来自美国。

目光短浅也可能从其它方面让金砖银行运行不畅。借款国家的政府会期望贷款毫无或极少附带条件。他们会特别希望不要干涉如何对待本国人民。如果得到一家颇有权威的国际性贷款机构的默许，有些国家就可能又去开始建设那种具有争议的巨型大坝。世界银行曾为这种项目提供资金，但现在却不愿再支持，因为会产生大量人口迁移。

金砖国家银行的出资国雄心勃勃，承诺要实现可持续发展。但如果缺少强有力的行动准则，承诺也只是空谈。如果一个迫切需要的、能提供长期融资的新机构，最终被贫困国家的当地社会看成新的盘剥者，那该多么可惜。(完)

(译文审校 蔡美珍)

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