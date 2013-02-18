《热点透视》英国若想加入欧元区,才真是愚不可及

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell

路透伦敦2月15日 - 加入欧元区就能改善英国在全球的经济地位?我的同事Edward Hadas把这个问题看作是聪明的第六项测试,或许可以说,这项测试就像托尔金书中的指环王一样,把英国在10年前构想的五项加入欧元区测试问题都综合在了一起.他认为这个测试的答案是肯定的,但这并不正确.欧元区的先天不足并没有得到矫治.留在欧元区之外,仍然对英国更加有利.

尽管危机暂时平息下来,但欧元仍然是一项困难重重的试验,欧元区内多数经济体看起来依然虚弱.同英国一样,法国与荷兰的国内生产总值(GDP)仍低于危机前的水平.但如果官方预估准确的话,2013年荷兰经济将进一步萎缩,法国也不会有什么增长,而英国的增长速度甚至会超过德国--欧元区唯一可以说表现不错的经济体.至于二线国家,比英国就差得更远了.西班牙,意大利,希腊和葡萄牙这些曾经重挫的经济体今年还会继续大幅萎缩.

欧元区的缺陷之一突出体现在一蹶不振的荷兰经济上.在这场欧元试验中,富有牺牲精神的荷兰人为英国人充当了豚鼠.他们喜欢买房子而不喜欢租房子,这一点像英国人而不像德国人.结果,为德国人量身打造的利率让荷兰人遭遇了一场房价泡沫,因为利率并不适合他们.荷兰人和他们的银行还在继续为此买单.衰退也迁延不去.

英国的房价泡沫也不小,甚至可以说更大.这一点英国央行要负责任.但英国的利率虽然过低--也仍然是欧元区的两倍.假如英国当年加入了欧元区,房价泡沫该有多大,想一想就让人害怕.英国的银行业会让自己更加彻底地破产,同时把这个国家也搞垮.如果一个像英国这样规模的经济体发生灾难,欧元区救得了吗?恐怕不行吧.亲欧派真应该谢谢英国的那些疑欧派.是他们救了欧元.

也许有人会说,这是过去的事,并不能代表将来.现在欧元区已经有了德国所希望的财政协定以防止预算超支,银行业联盟也开始启动,乐于作为最后贷款人的欧洲央行手中还握有一直尚未动用的直接货币交易(Outright Monetary Transactions, OTM)计划.遗憾的是,这些新创举没有一样能够解决欧元区的根本缺陷.

财政政策并非欧元区的核心问题.西班牙和爱尔兰在陷入危机之前,财政和债务状况在欧洲都算是很好的国家.使他们堕入深渊的原因在于,欧元区货币政策对储蓄型、低通胀的德国很适用,对他们则全然不适合.

从货币方面来讲,什么都没有改变.欧元区仍然采用单一利率.欧元区二线国家现在需要更低的利率、更宽松的货币政策,但是却做不到.欧洲央行发现不可能满足不同成员国的需求.

未来潜伏着更多严重的货币威胁.如果德国经济成长且通胀率上升,同时二线国家经济继续软弱无力,那么为了抑制德国通胀而升息的举措将会扼杀二线国家经济复苏的萌芽.这种"一刀切"的政策有利于德国,却不利于其它经济体.不同国家民众的支出和储蓄、买房或租房的倾向都不相同,国民教育水平和竞争力也存在巨大差异,这些仍然是欧元区的严重问题.

德国的财政紧身衣可能让事情变得更糟.像西班牙这样失业人数超过劳动力人口四分之一的国家应该进一步紧缩财政政策吗?英国政府已经推迟财政政策目标的达成时间.欧元区对这样的焦虑表现得无动于衷.

如果说欧元这种货币的推出是为了终结所谓的欧洲僵化症并提高竞争力和促进繁荣,那么现在的结果完全令人失望.相反,欧元区连生存都成问题--欧洲的经济增长正在日渐落后于美国和亚洲.