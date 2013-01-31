《热点透视》英国经济三度衰退?其实只是一段未结束的漫长迟滞期

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas 编译 蔡美珍

路透伦敦1月30日 - 英国一般对经济衰退的定义是连续两季国内生产总值(GDP)下滑,这个定义会造成错觉.美国对经济衰退的界定更有意义--经济活动出现重大下滑,以这种标准来看,即使英国本季GDP像去年第四季一样下滑,也不能说英国陷入了2008年金融危机以来的第三度经济衰退.

英国不可能第三度经济衰退,是因为英国实际上一直陷于一段漫长的衰退期之中.根据国家统计局的初估值,2012年第四季GDP与2011年同期几乎完全持平--比危机后低位高出约2%,比2008年第二季的历史高位下滑3.4%.

这种停滞状态不会永远维持下去.英国人口增加及新技术的发展,将足以带动GDP重新成长--如果不是在2013年,大概也是一两年后.但不管停滞期维持多久,这已经持续得够久,足以证明英国经济缺乏韧性及弹性.

英国GDP在2008年金融风暴之后的复苏速度原本应该要快上许多,就像英镑从2007年展开大贬20%的跌势后,英国贸易收支的改善情况应该要更明显才对.政府的撙节措施绝不是成长乏力的藉口--英国复苏脚步落于人后,尽管英国货币政策的宽松力道更甚于欧元区,而且财政赤字也高于多数欧盟国家.

金融过度发展是拖累英国的一项特殊因素,但妨碍成长的几个主要阻力都是制度性质.在发达国家之中,英国的职业教育及规划监管都呈现落后.长期以来,投资始终不足,信贷体系帮不了中小企业,而且政府的经济政策一直都是七零八落.