《热点透视》苹果扩大股票买回计划意味其正日趋成熟

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robert Cyran 编译 王冠中
路透纽约4月23日 - 苹果(AAPL.O)的股票买回计划扩增500亿美元，显示该公司正接近中年阶段。火热的苹果正略为降温，但高达3,800亿美元的市值，意味着该公司仍有源源不断的活力。其毫无后顾之忧的财务状况，也意味着苹果可以返还更多资金给投资人。
苹果1-3月营收较上年同期成长11%，远不及之前急速增长的水准，毛利率则降至37.5%，且可能进一步下滑--这样的利润水准虽非苹果的最佳表现，但已能让许多公司眼红。苹果将业绩降温归因于较低利润iPad的销售增加、以及中国市场服务政策改变等因素。
或许，更明显的影响因素是iPhone的平均售价降低了20美元。苹果吸引爱好者为其最新产品支付高昂价格的能力已经减弱，或者该说，在如此庞大的规模下，苹果现在必须开始跨足较低价产品的市场。
但苹果还没真的进入中年，现在要说衰退甚至凋零仍为时过早。虽然三星电子(005930.KS)等对手正在扩张的全球市场中抢下更大版图，但苹果的智慧型手机销售仍在成长，且其平板电脑销售正热，最近一季iPad销售比上年同期多出65%。此外，苹果执行长库克也承诺秋季会有新产品发表。苹果甚至还有可能冲出重围，推出能够开拓全新领域的新产品。
接近中年也意味着苹果的财务稳定以及更加活用手上现金，苹果的现金部位已达到惊人的1,450亿美元，远超出其所需，况且该公司至目前为止仍对大型收购有所节制，不失为明智之举。苹果已将2015年底前计划返还投资人的资金规模增逾一倍至1,000亿美元。
根据标准普尔500指数的数据，这将使苹果成为全球发放股息最多的公司。苹果也将规划中股票回购规模由100亿美元提高至600亿美元--在该股从数项指标来看都遭低估的情况下，这是相当明智的举动。直言不讳的对冲基金经理David Einhorn可能会偏好自己提出的支付结构，但其他股东可以很合理地论断，苹果正转型更趋成熟，而非面临中年危机。（完）
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。