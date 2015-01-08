《热点透视》英镑续跌的同时波动程度也将更厉害

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿/Swaha Pattanaik
路透伦敦1月7日 - 英镑兑不那么强劲的欧元都在下跌，就更别提兑全线劲扬的美元了。英镑是可能进一步大幅下滑，但是押注汇价的高波动性会更加稳妥。
交易员对英国央行首次升息时间点的预期发生巨大变化，已推动英镑在近18个月以来首次跌破1.51美元。花旗编纂的经济意外指数显示，英国经济数据大多逊于预期，而美国和欧元区的经济数据却频频超越预期。现在市场预期英国央行将在2016年进行首次升息，而六个月前的预期是在2014年11月，前后两个预期差别很大。这意味着美国升息的时间会比英国早。
此外，英国5月举行大选前存在诸多政治不确定性。大选角逐结果很难预测得到，尤其在反欧洲和苏格兰民族主义党派纷纷崛起的情况下。投资者因此对英国政界格外紧张，因为选举结果可能会对英国作为欧盟成员国的身份提出质疑。难怪英镑兑欧元自今年初以来都下滑了1%。
英镑还有进一步下跌的空间，尤其是兑所向披靡的美元。不过，押注英镑汇率将大幅波动或许比押注英镑持续下跌更加稳妥。市场利率上涨预期显示有较大的可能出现去年那样的大幅震荡走势。央行官员暗示市场与英国央行的想法步调不一，也可能引发英镑大幅波动。
的确，反映汇价在特定时期内将如何波动的隐含波动率已经上涨。英镑/美元一个月期隐含波动率为8.26%，为2014年9月18日以来最高，那天正是苏格兰就是否脱英独立举行公投的日子。一年期隐含波动率也位于2013年7月以来最高位。
即便如此，这些指标仍可能进一步走升。追踪英镑实际波动程度的历史波动率也在一路攀升，英镑/美元的一个月期历史波动率实际已经超过了隐含波动率。除非英镑汇率开始趋于平稳，否则这种情况无法持续。鉴于英镑目前企稳的可能性甚低，汇价出现更多波动倒是最有可能发生的情形。(完)
(编译 白云; 审校 高琦)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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