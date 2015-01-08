《熱點透視》英鎊續跌的同時波動程度也將更厲害

(本文作者為熱點透視專欄作家，以下內容僅代表其個人觀點)

撰稿/Swaha Pattanaik

路透倫敦1月7日 - 英鎊兌不那麼強勁的歐元都在下跌，就更別提兌全線勁揚的美元了。英鎊是可能進一步大幅下滑，但是押注匯價的高波動性會更加穩妥。

交易員對英國央行首次升息時間點的預期發生巨大變化，已推動英鎊在近18個月以來首次跌破1.51美元。花旗編纂的經濟意外指數顯示，英國經濟數據大多遜於預期，而美國和歐元區的經濟數據卻頻頻超越預期。現在市場預期英國央行將在2016年進行首次升息，而六個月前的預期是在2014年11月，前後兩個預期差別很大。這意味著美國升息的時間會比英國早。

此外，英國5月舉行大選前存在諸多政治不確定性。大選角逐結果很難預測得到，尤其在反歐洲和蘇格蘭民族主義黨派紛紛崛起的情況下。投資者因此對英國政界格外緊張，因為選舉結果可能會對英國作為歐盟成員國的身份提出質疑。難怪英鎊兌歐元自今年初以來都下滑了1%。

英鎊還有進一步下跌的空間，尤其是兌所向披靡的美元。不過，押注英鎊匯率將大幅波動或許比押注英鎊持續下跌更加穩妥。市場利率上漲預期顯示有較大的可能出現去年那樣的大幅震蕩走勢。央行官員暗示市場與英國央行的想法步調不一，也可能引發英鎊大幅波動。

的確，反映匯價在特定時期內將如何波動的隱含波動率已經上漲。英鎊/美元一個月期隱含波動率為8.26%，為2014年9月18日以來最高，那天正是蘇格蘭就是否脫英獨立舉行公投的日子。一年期隱含波動率也位於2013年7月以來最高位。

即便如此，這些指標仍可能進一步走升。追蹤英鎊實際波動程度的歷史波動率也在一路攀升，英鎊/美元的一個月期歷史波動率實際已經超過了隱含波動率。除非英鎊匯率開始趨於平穩，否則這種情況無法持續。鑒於英鎊目前企穩的可能性甚低，匯價出現更多波動倒是最有可能發生的情形。(完)

(編譯 白雲; 審校 高琦)