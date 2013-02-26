《热点透视》降评让英国政府脸上无光 却令其在汇率战中占据上风

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell; 编译 艾茂林

路透伦敦2月25日 - 其实一直以来的问题都只是哪家评级机构先动手而已.穆迪周五诉诸行动,摘除了英国的Aaa评级.虽然从政治层面讲这让英国政府蒙羞,但降评亦打消了英国终将中弹的这种长久萦绕的预期.讽刺的地方在于,这种不光彩或有助于英国经济提早复苏--并且是无需在汇率战中再耗费货币政策一枪一弹的情况下.

降评之后一切将按部就班.财政政策不太可能有大的变动.赤字前景疲弱将继续束缚财政大臣欧思邦的手脚.英国公债收益率也不会跳升.这与美国和法国评级遭调降时的情形如出一辙.当债务人状况不佳但收益率却荒谬地处于低位之时,调降评级对投资者的震慑作用微乎其微.

但英镑的情况很不一样.当穆迪展开行动时英镑就已经下跌了.降评消息一出,英镑大幅下挫,更有进一步跌至1.50美元的风险.欧元或攀升至0.90英镑,将英镑压至2009年的超低水准.对于以英国为目的市场的出口商来说,这是坏事一件.

而以英国生产商的角度来看,英镑疲软再好不过.英国工业联盟(CBI)最新调查显示,英国制造商发现住宅市场需求大为改善,出口领域也不差.英镑走软将大有裨益.曾经给经济增长拖后腿的部门,将可能重新焕发生机.

不那么有益的方面,就是英镑走软将很快对价格产生影响.目前为2.7%的通胀非常可能大幅升逾3%.但这也可能对一种不确定性起到缓解作用.英国央行总裁金恩和其他两名委员本月投票赞成出台更多量化宽松(QE)措施,打压了英镑.而通胀升高将加强货币政策委员会(MPC)对QE的抵制.不管下任英国央行总裁卡尼是否有这个倾向,他都会发现要想让委员们采纳QE变得更难了.

增长迟滞和债务攀升是促成穆迪调降英国评级的两个因素.降评本身或许有助经济增长.而穆迪把英国评级展望维持在"稳定",而非下调至"负面",这么做看来是明智的.(完)

(编译 艾茂林; 审校 田建华)

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