《热点透视》资金强劲流入欧洲股市 市盈率或预示卖点将至

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cole 编译 朱晓军

路透伦敦10月18日 - 低买高卖，这是投资课本里最古老的法则之一。但当下这批欧洲基金经理人当初肯定是在课堂上睡着了。

在整个2009年下半年，MSCI全球指数的前瞻性市盈率(本益比)持续位于14倍及其上方。按照历史标准，这个市盈率很高，但这并未阻止投资者进入市场。高盛(Goldman Sachs)(GS.N)数据显示，2009年12月资金净流入的势头强劲，超过200亿欧元，远高于月度均值；2009年全年净流入资金1,580亿欧元，达到此后几年无法企及的水平。由于2010和2011年资金流入放缓，估值吸引力上升，前瞻性市盈率在2011年9月触及底部10倍。但廉价股票并没有吸引投资者买入。相反，在2011年剩下的时间内，欧洲投资者都在净卖出股票。

2013年也是同样的情况。股市迎来了强劲的资金净流入，即使前瞻性市盈率升至13上方，股市也仍然保持在高位。当然，在资金流、股价和估值之间会直接相互影响。另外，在笼罩经济的乌云将散去时购买股票也是讲得通的。如果中期获利前景改善，估值比率的增长也是合理的。但是，事实总是这样--对于欧洲投资经理人来说，当他们应该趁低价买入时，他们通常都在抛售；而现在股价越来越高，他们却似乎沉醉于买进。

这种情况在历史上反复上演。美银美林(BAC.N)数据显示，当IBES前瞻性市盈率均值在1999年达到23倍时，流入资金格外强劲。在2008年年底绝望情绪笼罩市场时，全球股市市盈率跌至9倍以下，为近期历史最低。在市场触底时，投资者自然也无法迅速地将资金撤出股市。

也许只有规模较小也更灵活的投资者才能逆趋势而行。尽管如此，过去的市场情况暗示，当前利好股市的动能可能会将估值进一步推高。但聪明的资金经理人要做的应该是开始考虑最佳卖出时间，而非急着买入股票。(完)

(译文审校 李春喜)

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