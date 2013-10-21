《热点透视》资金强劲流入欧洲股市 市盈率或预示卖点将至

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robert Cole 编译 朱晓军
路透伦敦10月18日 - 低买高卖，这是投资课本里最古老的法则之一。但当下这批欧洲基金经理人当初肯定是在课堂上睡着了。
在整个2009年下半年，MSCI全球指数的前瞻性市盈率(本益比)持续位于14倍及其上方。按照历史标准，这个市盈率很高，但这并未阻止投资者进入市场。高盛(Goldman Sachs)(GS.N)数据显示，2009年12月资金净流入的势头强劲，超过200亿欧元，远高于月度均值；2009年全年净流入资金1,580亿欧元，达到此后几年无法企及的水平。由于2010和2011年资金流入放缓，估值吸引力上升，前瞻性市盈率在2011年9月触及底部10倍。但廉价股票并没有吸引投资者买入。相反，在2011年剩下的时间内，欧洲投资者都在净卖出股票。
2013年也是同样的情况。股市迎来了强劲的资金净流入，即使前瞻性市盈率升至13上方，股市也仍然保持在高位。当然，在资金流、股价和估值之间会直接相互影响。另外，在笼罩经济的乌云将散去时购买股票也是讲得通的。如果中期获利前景改善，估值比率的增长也是合理的。但是，事实总是这样--对于欧洲投资经理人来说，当他们应该趁低价买入时，他们通常都在抛售；而现在股价越来越高，他们却似乎沉醉于买进。
这种情况在历史上反复上演。美银美林(BAC.N)数据显示，当IBES前瞻性市盈率均值在1999年达到23倍时，流入资金格外强劲。在2008年年底绝望情绪笼罩市场时，全球股市市盈率跌至9倍以下，为近期历史最低。在市场触底时，投资者自然也无法迅速地将资金撤出股市。
也许只有规模较小也更灵活的投资者才能逆趋势而行。尽管如此，过去的市场情况暗示，当前利好股市的动能可能会将估值进一步推高。但聪明的资金经理人要做的应该是开始考虑最佳卖出时间，而非急着买入股票。(完)
(译文审校 李春喜)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。