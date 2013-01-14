《热点透视》资本市场此次或不会遵循周期性历史模式

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Dominic Elliott; 编译 蔡美珍

路透伦敦1月10日 - 历史会重覆一定的模式,就连资本市场也不例外.从汤森路透的资料来看,在经过一场金融危机之后,三个主要资产类别的全球发行量似乎会有一种固定模式.而许多股权市场投行人士认为,这种现象正在再度上演.一开始是投资等级债券出现回升.接着是垃圾级债券回升.如果过去的周期性循环可以当作参考的话,今年应该会见到首次公开发行(IPO)回暖.

在1989年及2001年,分别发生黑色星期一股市暴跌以及网路泡沫破灭,在那之后,投资级公司债的全球发行量都比上年大幅萎缩,但随后分别在1991年及2003年回到危机前的高点水准.在这两段时间,高收益率公司债都紧接着开始回暖:发行量在1992及2003年回升.然后,1993年及2004年的IPO发行量都超越了危机之前的高位.

但这次的情况比较没那么完美符合,因为最近的这次金融危机更加严重.投资级债券发行情况或许已经从危机期间的谷底回升,但仍然低于2007年的高峰.相形之下,垃圾债券发行量反弹速度超过1989及2001年危机后的复苏.去年,高收益债的发行量是危机前的两倍水准,达到3,690亿美元.

虽然没有完全符合历史模式,但许多资本市场投行人士仍然认为,筹资活动周期循环正在按照预期翻转,今年将出现IPO回春热潮.有不少理由可以认为这是错的.垃圾债的好行情很有可能可以再持续好一段时间,因为就连10年期英债、德债及美债的实质收益率现在都是负值.而虽然股市正在走高,但情况还不足以让投资人放心甘冒购买新发行股票的风险.

高收益债目前还没有明显的泡沫迹象.穆迪的资料显示,去年全球违约率为2.6%,远低于历史平均水准的4.8%.这使高收益债看起来像是比新上市股票更安全的资产类型.此外,目前也没有明显的股票投资需求来源:根据法国巴黎银行的研究,以全球人口变化趋势来看,与股票投资行为关联度最高的35-50岁年龄层人口,最快要到2015年左右才会出现增加.

股权市场投行人士可以预期会有一些银行增资发行股票或是并购相关融资业务.但要期待IPO热潮到来,可能还有得等了.(完)

(译文审校 田建华)

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