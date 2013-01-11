《热点透视》这次资本市场可能不会遵循周期性历史模式

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Dominic Elliott; 编译 蔡美珍

路透伦敦1月10日 - 历史会重覆一定的模式,就连资本市场也不例外.从汤森路透的资料来看,在经过一场金融危机之后,三个主要资产类别的全球发行量似乎会有一种固定模式.而许多股权市场投行人士认为,这种现象正在再度上演.一开始是投资等级债券出现回升.接着是垃圾级债券回升.如果过去的周期性循环可以当作参考的话,今年应该会见到首次公开发行(IPO)回暖.

在1989年及2001年,分别发生黑色星期一股市暴跌以及网路泡沫破灭,在那之后,投资级公司债的全球发行量都比上年大幅萎缩,但随后分别在1991年及2003年回到危机前的高点水准.在这两段时间,高收益率公司债都紧接着开始回暖:发行量在1992及2003年回升.然后,1993年及2004年的IPO发行量都超越了危机之前的高位.

但这次的情况比较没那么完美符合,因为最近的这次金融危机更加严重.投资级债券发行情况或许已经从危机期间的谷底回升,但仍然低于2007年的高峰.相形之下,垃圾债券发行量反弹速度超过1989及2001年危机后的复苏.去年,高收益债的发行量是危机前的两倍水准,达到3,690亿美元.

虽然没有完全符合历史模式,但许多资本市场投行人士仍然认为,筹资活动周期循环正在按照预期翻转,今年将出现IPO回春热潮.有不少理由可以认为这是错的.垃圾债的好行情很有可能可以再持续好一段时间,因为就连10年期英债、德债及美债的实质收益率现在都是负值.而虽然股市正在走高,但情况还不足以让投资人放心甘冒购买新发行股票的风险.

高收益债目前还没有明显的泡沫迹象.穆迪的资料显示,去年全球违约率为2.6%,远低于历史平均水准的4.8%.这使高收益债看起来像是比新上市股票更安全的资产类型.此外,目前也没有明显的股票投资需求来源:根据法国巴黎银行的研究,以全球人口变化趋势来看,与股票投资行为关联度最高的35-50岁年龄层人口,最快要到2015年左右才会出现增加.