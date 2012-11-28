《热点透视》卡尼接手英国央行总裁这个烫手山芋

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Thal Larsen; 编译 白云

路透香港11月26日电---卡尼在英国央行有很高的门槛.英国政府选择现任加拿大央行总裁卡尼,在明年夏季接替金恩担任央行总裁,令外界倍感意外.他能带来国际经验,深谙金融监管工作,又有作为局外人的视野.但这些特质或许仍不足以让他能够应付管理英国央行这个近乎不可能的挑战.

挑选金恩继任者的过程比最初想像的更加不透明.英国政府刊登广告为任期八年的央行总裁一职征才,为英国央行有史以来首次.不过政府最後选择的人连正式申请都没有提交过,而且任期只有五年.

卡尼的资历几乎无可厚非.曾任高盛银行家的卡尼在明年6月卸任加拿大央行总裁时,届时他将服务了将近10年的时间.卡尼担任过金融稳定委员会(FSB)主席,所以拥有第一手的国际监管实战经验.他还给英国央行带来全新的视角.尽管卡尼持有加拿大护照不是什麽障碍,但他愿意申请英国国籍,将扫除所有妨碍他成为英国央行总裁的阻力.

但卡尼要接管的是一个靠央行近零利率和购债计划支撑的疲弱经济.他同时还要聆听各种呼声,要求缩小金融服务业,保护银行免受欧元区可能解体的潜在冲击,以及增加对小型企业和消费者的放款.他还要在全球许多央行面临日益增强的政治压力的情况下,负责维护英国央行的独立性,此外,2015年英国还将迎来可能是场激烈交锋的大选.协调这些相互冲突的目标,卡尼做起来不会比其他落选候选人轻松许多.

卡尼将必须突破英国央行的封闭文化,同时回应提高透明度的呼吁.而且,他可能要在没有塔克辅助的情况下实现这点,塔克是英国央行现任副总裁,也是外界呼声很高的总裁候选人,但他似乎也呆不久了.所以,当祝贺掌声还在时,卡尼应该要好好享受一番了.(完)

--译文审校 戴素萍

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