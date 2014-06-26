《热点透视》卡尼为市场上了有益一课：央行无法咬定利率前景

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点）
撰稿 Swaha Pattanaik 编译 石冠兰
路透伦敦6月25日 - 通过近期英镑汇率的波动，可以看出交易员在与卡尼相抗争。许多人认为这位英国央行总裁不可靠。但他们根本就是在追求不该追求的东西：从必须应对高度不确定世界的央行手中拿到确定性。
卡尼周二在议会作证后，英镑应声下跌。他发出的最新讯息是，经济中仍有闲置产能，而且市场低估了经济不确定性。交易员以及一些政界人士认为，这表明他从不到两周前表明的立场后退。当时他表示，升息可能早于市场预期，该言论推动英镑劲扬。
这并非卡尼首次前后矛盾。今年稍早，他抛弃了过分简单的“前瞻性指引”。英国央行货币政策委员会(MPC)当时认为，失业率作为政策指标，发出了关于经济表现强劲的错误信号。而他在6月初的讲话，完全不同于先前关于利率不会在2015年前上调的强烈暗示。
不过，这次，指责他立场摇摆不定似乎是不公平的。在伦敦市长官邸演讲时，卡尼明确表示实际经济数据将决定货币政策。交易员忽视了出现意外的可能性，将今年可能升息的说法当作新的确定事项。他的最新言论与稍早的表态一样，都含有不确定成分，只是当时被市场忽略了。
实际上，卡尼基本在陈述两个事实。英国央行并不知道未来是怎样的，搞清当前形势也非常困难。
在做出最终会落空的承诺时，采取这种诚实态度是可取的。交易员应该学会适应。在本轮金融危机之前，从未听说过央行做出利率保证，而当前坚守利率承诺的时代也行将结束。卡尼承认有疑虑，现在看显得不太寻常，但随着经济复苏，更多央行将恢复见机行事的做法。投资者将不得不应对无法完全可预测的货币政策。(完)
(编译 石冠兰 审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。