《热点透视》卡尼祭出英国治房价新招 杯水车薪无济于事

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 George Hay；编译 朱晓军

路透伦敦6月26日 - 英国央行总裁卡尼对金融稳定性的看法相当狭隘，这点让人失望。人们原本预期，为了应对过去一年同比跳涨10%的英国房价，他会出台一系列为市场降温的宏观审慎举措，收紧政府担保风险抵押贷款的协助购房计划(Help to Buy)，并且大声疾呼打压房市。到头来，他只是祭出了瘦身版的宏观审慎举措。

金融政策委员会(FPC)建议，对于大型银行，新增住房抵押贷款达到借款人收入4.5倍的比例不得超过15%。此外，银行还必须确保，在利率上升3个百分点情况下，借款人仍能负担抵押贷款。

这基本无助于刺破房市泡沫。压力测试本来就是标准作业，高倍数抵押贷款的15%上限也远高于目前的11%水平。英国央行估计，如果房价在2017年初前再升20%，可能会达到该上限--这对认为英国房价已经失控的人们来说毫无意义。

FPC认为，其职责是保护金融系统，而非遏制房价上涨。由于三分之一的购房为现金支付，不涉及银行，所以FPC也对此束手无策。

然而，金融稳定性的意义不止于坏账率。如果过热的房市很快降温，将对经济造成很大冲击效应，尤其是当转变发生在升息之际。

央行无权建造房屋或征税，但卡尼的表态有影响力。他本可以大声呼吁对房屋增税，尤其是像香港那样对海外购房者课以重税。他还可以大力支持增加新屋建设。

此外，卡尼还有一项权力没有行使。他还可以调降英国政府担保高风险抵押贷款的房价水平，从60万英镑降至30万英镑。他选择无所作为，让人感觉房价上涨似乎无关痛痒。但房价恰恰就是英国的问题之一。(完)

(译文审校 戴素萍)

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