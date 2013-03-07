《热点透视》道德经济：道德与货币政策

撰稿 Edward Hadas

路透伦敦3月7日 - 眼下的货币政策既复杂又无效果，而且很可能不道德。复杂是难免的，要想确保货币和信贷供应在大型现代经济中适得其所，并没有简单易行的做法。没有效果也是很明显的：2008年金融危机以前，各国央行便已让货币供给增长太快，自此之后就没能把货币环境恢复到正常状态。

不道德的程度也许不明显，但我认为在利率和货币系统管理中缺乏谋求公共福祉的意识，就会造成以下三个严重问题。

1)危险的自由

设想一个人人都能以任何物品当作货币使用的世界。这种完全的货币自由无异于一场灾难。在这个世界里，我只会愿意用黄金或其它稀缺品与陌生人交易，因为我无从评估保证诚信交易的口头或书面承诺。在经济交易中我或许能信任熟人，但也仅仅是因为强有力的社会约束可以制衡这种货币自由；如果熟人试图欺骗我，他们将遭到惩罚。

这个例子很极端，但也说明货币自由带来的危险。货币永远是价值的象征，但这个象征的价值很难确定。认识有限是个问题。没有哪个个人能知道在任一时刻1美元或1盎司黄金的购买力有多高，就连货币当局也很难完全掌握货币供应，以及货币所能购买的事物的供应。

但贪婪比无知更危险，而创造货币的自由--就像银行以存款进行放贷，或是任何可以开具票据的人，就是在创造货币--恰恰会激发贪欲。借钱的人一直都在尝试获得超出公正水平的支出能力。

现行货币体系远称不上是完全自由；诸如美国联邦储备理事会(美联储/FED)之类的央行会施以一定程度的控制，而且他们试图尽量明智的使用这种权力。不过，这些货币当局却把大部分实质货币的创造与破坏委付给相对未受约束的银行。银行一再滥用这种自由。贪婪导致信贷大增、不必要的坏账、经济由扩张陷入萎缩的骤然变动。而拿着不公平的高薪的银行与银行家，则对贪婪甘之如饴。

2)货币遭到扭曲

各国央行官员原本应该维持物价稳定。但当下货币制度显然没办法做到这点。的确，美国消费者物价指数(CPI)自1991年以来的波动相当温和，年变动率介于下滑2%至上涨5%之间。然而房产、石油及大部分的商品价格波动远大于此，且往往呈现危险的迅速涨跌。若要说这样就是达成物价稳定，那就有如消防队因为烧毁的房屋不多而吹嘘其功绩，却全然无视于许多工厂失火。

此一功能不彰的原因在于欠缺道德判断。各国当局坚称银行的资产负债表必须被视为几近神圣不可侵犯。他们拒绝让银行承担损失，让银行苟延残喘，而经济却覆盖在沉重的债务负担之下。为了让银行维持稳定这个伪善的理由，各央行用低得荒谬的利率政策让金融体系“变得不正常”。

3)银行家当权

货币管理当局不只是没有限制住银行的货币自由并让金融体系稳健发展，同时还很大程度上允许银行自行决定如何运营。各国央行及金融监管机构既没有利用及监管权限来限制毫无意义的交易及剥削性的放贷，也没有利用及庞大的政治权力来宣传银行业在放贷和薪酬方面的反社会劣行消息。

事实已经证明，在银行要如何提供社会大众最佳服务的问题上，银行家的判断力非常薄弱。他们需要被教导正直行为的课程，但美联储主席贝南克和其他国家的同僚却不愿担负起教导责任。何以致此呢？问题显然不在于无知，他们知道、或者说能够知道什么是应该做的。然而货币及金融监管单局对自身角色的认知却存在根本错误。

他们只想要当实质的金融官僚而已。但这是不够的。他们应该任知道其所处的机构有着严肃的道德责任。

央行施政永远都不会是件易事。但若当局能够严肃看待道德问题，把重点放在对货币自由设立有益限制以及货币系统扮演适当角色上面，则他们就可以把份内工作做得更好。是的，我深信唯有具备道德观的货币政策才能维持稳定效力。(完)

(编译 程琳/张明钧; 审校 蔡美珍/艾茂林)

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