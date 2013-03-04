《热点透视》各国央行现在不会破产 但量化宽松仍面临谢幕危险

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Agnes T. Crane/编译 石冠兰
路透纽约3月1日 - 控制着本国货币命脉的各国央行不会走向破产。的确，美国联邦储备委员会(美联储)以及其他央行资产负债规模不断膨胀，可能随着利率升高而录得损失。这一定是上周美国参议员Bob Corker就美联储清偿能力质问伯南克的原因。但再多的赤字也无法将央行榨乾。因为尽管中央银行也被称为银行，但却不是真正的银行。
央行的主要职责不是贷款，而是压缩或扩大一国货币基础，努力维持通胀处于低水位，促进经济成长并保持金融体系的稳定性。过去四年，美联储通过购买巨额债券实践着这样的职责，全球其他央行也起而效尤。
这听起来代价高昂，但货币当局不像真正的银行，他们要获得必要的资金毫无困难，只要创造新货币就行了。
拿美联储来说，现在其资产负债规模为3万亿美元，仅有550亿美元为自有资本。如果是一家普通的银行，这相当于杠杆率为55比1，超过资本要求数倍之多。但情况并非如此。央行不需要权益性资本，将其放入资产负债表仅为表观考虑。
问题难就难在这儿。外界观感很重要。政治也不例外。今年稍早，美联储经济学家公布了一篇论文，对一旦升息，美联储所持海量公债和抵押债券将发生什么情况进行了预估。最坏的情况下，损失可能高达1,250亿美元，财政部可能六年半时间内从美联储都得不到任何收入。在过去四年获得接近3,000亿美元之后，议员们一定会对收入流失大加挞伐。
参议员Corker的质问预示着未来的政治角力。若政治角力的热度升高，到了足以让议员们试图干预货币政策，肯定只会让退出政策的过程更加复杂。那将不是幸事。欧洲央行的情况可能甚至更糟。政治阻力会伤害其调整资本的能力，因所有成员国必须达成一致才能为股本注资。
这正是危险所在：危险不在于央行的清偿能力，而是公众的观感。如果伯南克和其他央行无法劝说外界缓解对损失的忧虑，那么量化宽松恐怕将狼狈谢幕。(完)
(译文审校 张明钧)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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