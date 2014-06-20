《热点透视》央行买股票 投资者平添新烦恼

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Martin Hutchinson/Richard Beales; 编译 洪曦

路透纽约6月19日 - 股票投资圈儿出现新的小伙伴--各国中央银行。根据国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)的一项新研究，央行正在进入股市，以使投资领域多元化。世界交易所联合会(World Federation of Exchanges)的计算显示，截至2013年底，全球股票市场市值为64兆(万亿)美元。虽然各国央行，包括中国央行旗下的国家外汇管理局在内，迄今投资额仅占其中很小一部分，却足以影响股价，也足以给其他投资者带来新烦恼。

OMFIF在报告中称，157家央行共持有13.2兆美元资产。传统上，这些央行主要投资于安全性很高的短期债券--大部分为公债，而对于风险较高的资产则非常谨慎，甚至不放心较长期债券。此外，包括美国联邦储备委员会(美联储/FED)在内的一些央行，不可投资于股票。

然而，据国际货币基金组织(IMF)，自从1998年以来，央行手中的外汇储备增加了六倍以上，达到11.7兆美元。这样的增速远高于全世界的国内生产总值(GDP)。债券收益率最近几年也比较低，所以诸多因素促使央行考虑分散投资，涉足股票等其它资产。

全球五大央行中，有三家已经这么做了。日本央行将股票相关资产持有量从2009年的1.1兆日圆(110亿美元)提高到了4.6兆日圆。瑞士央行的资产以及其中的股票配比也是大幅上升。最突出的是，OMFIF推测中国国家外汇管理局现在已经是股票持有数量最多的政府机构。更具体地说，该机构持有的股票比美国加州公职人员退休基金(Calpers)还多。截至3月时，Calpers共持有1,560亿美元上市股票。

如果加在一起，各国央行拥有的股票或许很快就可达到5,000亿美元。虽然这还不到全球股票市场市值的1%，作为一个整体，完全可以排在全球25家最大资产管理人之列。

此外，央行可能也是不按常规出牌的投资者。对于央行而言，货币政策和购买债券可以对市场施加间接影响，而购买股票则可以直接影响股市，可能助长股价上涨。另一方面，央行可能长期持有股票，甚至在股市下跌时出手买进以稳定市场，尤其是如果他们主要投资于国内股票市场的话，比如日本央行。较长期来看，甚至还存在央行购买股票是否在货币政策中扮演某种角色的疑问。无论如何，投资者在市场上又多了一个新对手。(完)

(编译 洪曦; 审校 张涛)

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