《热点透视》各国央行走上穷途末路 但别无他选

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Peter Thal Larsen; 编译 石冠兰
路透伦敦6月25日电---在全球经济危机时期,各大央行常常被描绘成超级英雄的角色.欧洲央行(ECB)总裁德拉吉:唯一能拯救欧元区的人.美国联邦储备委员会(FED)主席伯南克:为了美国经济"请再多支持支持"美国经济吧.国际清算银行对这种万能形象感到不快:在其新公布的年度报告中指出,央行印钞和对金融业的支撑已达到极限.
毫无疑问央行采取了非同寻常的举措.他们使得实质利率为负在世界发达经济体中成为常态.他们购入大规模公债或向银行提供巨量廉价长期贷款.他们的资产负债大大膨胀:截至2011年底,世界各央行资产总计为18万亿(兆)美元,较危机前水平翻番,相当於全球国内生产总值(GDP)总量的30%.
这种慷慨解囊有着诸多负面效应.它降低了政府改革及银行辨别坏账的压力.它扰乱了金融市场并刺激不计後果行为的产生.它推高了新兴市场资产及其他安全资产的价格.而且它实施的时间越长,就越发难以收回.
国际清算银行的忧虑是正确的.央行不是万能的.它指出主权债规模过高也是正确的:多数发达经济体需要在10年时间内维持年度预算盈余超过GDP的2%,才能将其债务与产出比例降至危机前水平.
可是,国际清算银行的分析也有失真的地方.如果世界大国同时维持盈余,或者只是同时大幅削减赤字,那麽几乎肯定的结果将是陷入全球大滑坡.而且,对於他们发债过度的忧虑,与其公债收益率处於历史低位这一点并不相符.
除非经济很快复苏,否则央行"做出更多努力"的压力只会加大.国际清算银行担心这"使央行的物价稳定目标,公信力以及独立性面临风险."的确如此.但如果不要这些英雄壮举,就可能陷入全球萧条的话,现实当中就别无选择.而且一旦爆发新的大萧条,这些原则将比现在更难坚守.(完)
--译文审校 程琳
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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