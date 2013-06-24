《热点透视》央行政策距恢复正常仍然遥远

(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Viktoria Dendrinou 编译 王丽鑫

路透伦敦6月24日 - 央行不是万能的。这是国际清算银行(BIS)周日公布的年度报告的主要结论。这家央行的央行重申：非常规货币政策有限的效力已经到头，是进行结构改革的时候了。

无疑这些政策是特例。近几年来，全球央行使利率维持在接近零的水平，大量买进公债，并帮助救援和修补问题重重的金融系统，而不再仅仅是设定隔夜利率，让储户得到合理的回报。他们的资产负债表自2007年以来扩大了一倍，至20万亿美元左右。

国际清算银行担心，这些政策已经达到了最大的效果，这是合理的。震慑性政策的益处已经在减退，在金融市场上导致的扭曲却持续。此外，正如国际清算银行所担心的，货币政策的帮助让政客拖延了财政和整体经济监管方面所亟需的调整。

简而言之，报告解释称不能指望央行带来经济奇迹。他们有限的权限已经基本用尽。

目前而言，这些都合理，但从现在的非常规政策转向传统货币政策会很难，即便政治人士特别积极--但在最需要他们勇敢行事的时候, 他们很少能够做到。美国联邦储备理事会(美联储/FED)近来暗示可能放慢激励计划后金融市场大跌，初步显示货币政策正常化道路之崎岖。市场要接受切断央行流动性，肯定会有动荡和痛苦。

此外，尽管供给面的改革好处不可否认，但通常在短期内会损伤增长，尤其是当信贷供给紧张时。而且改革令经济实质性好转可能需要数年时间。