《热点透视》各国央行现在不会破产，但量化宽松仍面临谢幕危险

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撰稿 Agnes T. Crane/编译 石冠兰

路透纽约3月1日 - 控制着本国货币命脉的各国央行不会走向破产。的确，美国联邦储备理事会(美联储/FED)以及其他央行资产负债规模不断膨胀，可能随着利率升高而录得损失。这一定是上周美国参议员Bob Corker就美联储清偿能力质问贝南克的原因。但再多的赤字也无法将央行榨乾。因为尽管中央银行也被称为银行，但却不是真正的银行。

央行的主要职责不是贷款，而是压缩或扩大一国货币基础，努力维持通胀处于低水位，促进经济成长并保持金融体系的稳定性。过去四年，美联储通过购买巨额债券实践着这样的职责，全球其他央行也起而效尤。

这听起来代价高昂，但货币当局不像真正的银行，他们要获得必要的资金毫无困难，只要创造新货币就行了。

拿美联储来说，现在其资产负债规模为3万亿(兆)美元，仅有550亿美元为自有资本。如果是一家普通的银行，这相当于杠杆率为55比1，超过资本要求数倍之多。但情况并非如此。央行不需要权益性资本，将其放入资产负债表仅为表观考虑。

问题难就难在这儿。外界观感很重要。政治也不例外。今年稍早，美联储经济学家公布了一篇论文，对一旦升息，美联储所持海量公债和抵押债券将发生什么情况进行了预估。最坏的情况下，损失可能高达1,250亿美元，财政部可能六年半时间内从美联储都得不到任何收入。在过去四年获得接近3,000亿美元之后，议员们一定会对收入流失大加挞伐。

参议员Corker的质问预示着未来的政治角力。若政治角力的热度升高，到了足以让议员们试图干预货币政策，肯定只会让退出政策的过程更加复杂。那将不是幸事。欧洲央行的情况可能甚至更糟。政治阻力会伤害其调整资本的能力，因所有成员国必须达成一致才能为股本注资。