《热点透视》中国银行业存款缩水利空经济增长

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Foley；编译 朱晓军
路透北京10月30日 - 中国长期被看做是一个储蓄国度，但是当前大型银行存款却在下滑。很多银行的存款余额都在缩水，有的在6-9月间甚至减少了5%。而且，这种情况发生的时机不妙。
存款减少兹事体大，因为中国银行业最多只能将存款的75%用于放贷。工商银行(601398.SS)10月29日称，其存款第三季减少了2.5%，规模较小的交通银行(601328.SS)和招商银行(600036.SS)则分别下降约5%。总体上，银行业体系的存款减少了0.8%，是历史上首次季度下滑。
钱都去哪儿了？或许这些钱里有一部分就从来没存在过。银行业通常会发行短期理财产品，定期向购买者账户返还现金，让季度末的存款余额显得比实际情况更好看。监管者在9月通知银行业减少这种行为。还有部分资金可能流向了不断上涨的股市，或是在线货币市场基金。
最让人忧心的解释在于，资金已经流失，可能撤离了中国。中国人民银行9月向银行业体系直接注入了约5,000亿元人民币(820亿美元)，以弥补资金缺口。银行业应该通过放贷来放大流动性，但这种情况却没有出现。新增货币供应甚至低于央行的投入规模。
资金缺口导致银行业无力在经济最需要援助时支撑经济。随着当局压制各种借贷形式，大多非银行信贷来源都已消失。信托贷款和公司借据(贴现票据)曾流行于房地产开发商间，但今年迄今已经大减78%。
乐观地看，监管变化让银行的资产负债表更加透明。放贷减少或许也意味着投资浪费减少。但如果中国想要实现7.5%的国内生产总值(GDP)增幅目标，而且明年也接近这一水平，那银行业可能需要的不只是严厉警告。(完)
(译文审校 杜明霞)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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