《热点透视》鲍卡斯或许成为美国对华最明智的“出口”

(本文由路透中文网编译提供) （本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点）

撰稿 John Foley

路透纽约3月17日 - 就在美国似乎对中国这个最大的生意伙伴失去兴趣时，其派往中国的新任全权大使鲍卡斯本月走马上任。鲍卡斯在中国问题方面可以说是个生手，在外交领域更是个“菜鸟”。但在被老板明智地任用后，他或许可以促使中美达成双方皆大欢喜的新贸易协定。

即便美国对中国的贸易逆差已经达到纪录新高，白宫内的“中国通”人数却愈发屈指可数。在奥巴马开始第二届总统任期后，曾负责亚洲事务的助理国务卿坎贝尔（Kurt Campbell）和会说中文的前财长盖特纳（Tim Geithner）相继离职。其他一些关键职位也暂时空缺，譬如财政部负责国际事务的负责人职位。

乍一看，鲍卡斯并无过人之处。尽管曾多次前往中国，但他本人承认对中国知之甚少。与此同时，也很难看出他能为中国与邻国争执不休的领土争端起到丝毫作用。如果有的话，他的任命似乎是奥巴马为了在参议院保住一个关键的民主党席位所做的努力，以便保护自己更加宏大的国内项目--《患者保护与平价医疗法案》(Affordable Care Act)。鲍卡斯在参议院的任期将于2015年到期，届时他在参议院的接替人选将由蒙大拿州长指定。

但仍有一种方式，可使鲍卡斯让人刮目相看。鲍卡斯出任驻华大使的提名在参议院获得一致通过，这本身就非同寻常，意味着他与国会大佬们有着强大的联系，而这也恰恰是他的前任所缺失的。这种支持可使他成为游说国会支持新的贸易协议的不二人选。

在这方面，美国能做的最好的事情就是促成跨太平洋战略经济伙伴关系协定（TPP），从而形成一个包括越南至秘鲁以及澳大利亚至加拿大的贸易俱乐部。虽然中国并未被邀请参与TPP谈判，但鲍卡斯或许可以说服华府，如果中国进行经济改革，那么该国则会成为高居首位的候补成员。

与2001年加入世界贸易组织（WTO）一样，加入TPP不仅可以扩大中国的贸易规模，而且还会带动更深刻的改革。此外，这还有助于美国重拾全球自由贸易领导者的形象，而在在这一过程中还能推动美国的对外贸易增长。在今后很长的一段时间内，这些会让鲍卡斯看起来像是美国最明智的“出口”。

背景资料

- 鲍卡斯，72岁，美国新任驻华大使，2月21日宣誓就任，日前已抵京赴命。

- 鲍卡斯为前蒙大拿州民主党参议员，在他之前的美国驻华大使是骆家辉，后者在北京履职两年半。