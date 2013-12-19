《热点透视》中国监管方发威 比特币热潮退烧

撰稿 Edward Hadas；编译 朱晓军

路透伦敦12月18日 -比特币热潮席卷全球，最后还是理智占了上风。这个过程中比特币给其支持者带来的不仅是经济损失，还让他们为自己的智力深感难堪。

就价格而言，比特币目前的表现跟过去两年如出一辙：剧烈波动。今年12月初比特币兑美元从2012年初的5美元升至1,200美元。截止北京时间周三下午，比特币价格仅仅略高于500美元，日内暴跌约四分之一。

最近这次崩跌的导火索是中国政府对国内一家主要比特币交易所发出禁令，其平台不得再吸收比特币买家的人民币资金。比特币拥趸们也许会说，当局此举是因为担心这种不受国家监管的货币增长太快。但情况并非如此。当局注意到比特币俨然是走私者的天堂--成为非法交易和逃避资本管控的手段。

比特币近期大跌背后隐藏着根本性的知识问题。催生比特币的科技魔术确保其稀缺性，这是价值存在的前提。但是需求也很重要。比特币支持者与金本位主义者有不少共同点，其中之一就是不信任政府。但与黄金不同的地方是，比特币这种靠运行计算机程序而存在的货币既不美好也不实用。同时，惊人的价格波动也破坏了对其可用作交易媒介的信念。货币使用者通常需要确定货币可以保值--至少在短期内如此。

比特币价值11月涨了近四倍，动力源于投机活动而非基本面价值。当市场形势不错时，买家就想参与其中。现在比特币的题材正在变味，持有者也试图锁定部分获利或是减少亏损。

与峰值相比，比特币价格已经下跌过半。暴跌强化了中国政府传达的讯息：不存在持有比特币的充分理由。这种电子化的伪货币已经风光了一把，梦想家、投机客和骗子在此期间享尽乐趣。不过既然当局开始关注，比特币恐怕还要进一步大跌。(完)

(译文审校 白云)

路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。