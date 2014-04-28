《热点透视》中国加大内容审查力度 科技股估值可能遭殃

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robyn Mak；编译 朱晓军
路透香港4月28日 -对于科技股的估值而言，神经紧张的中国审查当局可能成为它们的噩梦。在视频网站上的四部热门美国电视剧令人费解地遭到禁播。对于搜狐视频和优酷土豆YOKU.N等运营商，这是个不好的兆头。优酷土豆刚刚首次发布了正面的季报。投资者可以容忍审查和监管，但是对于不可预测性未必会很有耐心。
名称拗口的国家新闻出版广电总局尚未表示为何禁播“生活大爆炸”(The Big BangTheory)、“傲骨贤妻”(The GoodWife)和另外两部美剧。该部门是中国道德标准的监管当局。虽然该部门表现得日益强硬，但血腥和低俗程度更甚的奇幻剧“权力的游戏”(Game of Thrones)以及存在政治争议的“纸牌屋”(House of Cards)在中国视频网站上仍然正常播出。
此举危及的是视频网站从热门剧集附带广告中获得的收入。中国国内电视剧和韩国电视剧点击量最大，但美剧和英剧却在人气方面增长最快，比如“生活大爆炸”和英国广播公司(BBC)的“神探夏洛克”(Sherlock)。上个月，国家新闻出版广电总局曾发布通知，要求视频网站在提供美剧和英剧之前进行“预先筛选”。据国营媒体称，这次严打涉及到多达80%的美剧。
美国上市的优酷土豆公布称，去年第四季获利730万美元，这是该公司按净利计算首次盈利。即使这一盈利的基础也很脆弱，因为它依赖的是扣除特定成本，包括对员工的股权支付。优酷土豆营收中约89%来自视频平台的广告销售。该公司视频平台每月拥有4.19亿独立观众。投资者对营收的预估哪怕出现一点细微调整，也可能会对股价造成杠杆效应。
本次严打不仅正值科技股大范围普跌，而且，门户网站新浪几天之前在扫黄行动中被吊销了两项执照。新浪股价(SINA.O)在4月25日重挫6.8%。只要中国的互联网公司可以获得增长，投资者从来不会特别担心内容审查。但是，不可预测性却会拒人千里之外。(完)
(译文审校 王冠中)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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