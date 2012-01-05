《热点透视》中国龙年并购活动或将风生水起

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Foley 编译 程琳
路透香港1月4日电---2012年将是中国并购群星闪耀的一年.如果资产价格下跌,银行信贷又保持紧俏,龙年将给国企发挥两大优势力量的机会:低价融资和收购的权力.
2006年以来,有中国买家参与的交易金额增长了两倍.2011年中国境外并购规模达490亿美元,接近前年纪录高位.收购对象通常是中国经济发展所需原材料的生产商,如石油、铁矿石和天然气等原材料生产商.就较小规模而言,中国买家还拯救了一些濒临倒闭的企业,如汽车制造商沃尔沃(VOLVb.ST)及IBM(IBM.N)的个人电脑业务.
资源类交易将继续飞速增长.中石化(0386.HK)以25亿美元收购Devon Energy(DVN.N)的页岩气项目权益.就在同一天,其竞争对手中石油(601857.SS)买入一块加拿大油砂资产的少数权益,都奠定了基调.几天前,大坝建筑商三峡集团以53%的溢价收购葡萄牙EDP(EDP.LS)21%的股份,另外还投入从一家国有银行借入的20年期低成本贷款.在发达国家银行大批陷入困境的当下,2012年恐怕很难拒绝大笔融资的诱惑,即便这些资金是来自透明度不高的体制.
另外,诺基亚和Research In MotionRIM.TO这样风光不再的电讯设备生产商,也可能吸引并购眼球.鉴於北京倾向於发展与拉美的联系,诸如现金充沛的中国移动(0941.HK)和西班牙Telefonica(TEF.MC)这样的电讯公司结盟,或许也不无道理.说的更远些,由中国工商银行(1398.HK)这样的巨无霸银行收购渣打银行(STAN.L),也依然是并购从业者的梦想.
政府支持的中国买家可以获得低成本融资,令其火力充足.许多国企2010年获利增长50%,压根不需要银行贷款.
不过,最终埋单的还是中国储户.中国并购机制是靠银行将廉价资金输出给并购双方,而中国储户的存款利率却连通胀率都达不到.国企获利也仍是由低工资和汇率低估所推动.这种情况肯定难以持久,但目前而言,这还是让中国坐上并购领域的领航席位.(完)
--译文审校 丁琦
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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