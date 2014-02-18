《热点透视》中国电动车市场大有可为

(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ethan Bilby 编译 戴素萍

路透香港2月18日 - 中国已是全球最大的汽车市场。如今Tesla(TSLA.O)和汽车零件制造商万向集团等都押注电动车市场很快也会如此。尽管中国的基础建设落后于西方国家，但城市人口密集度以及中央的大力规划应该会让电动车销售一鸣惊人。

万向集团近来在对美国插电式混合动力跑车制造商FiskerAutomotive的破产资产拍卖中胜出。万向的前期投资金额为1.49亿美元，取得Fisker因技术问题而垮掉的插电式混合动力跑车事业。万向在之前的拍卖中已买下Fisker的电池供应商。

在掌握了Fisker高档Karma汽车的设计后，有助于万向进一步朝着在中国生产电动车前进。根据国际能源署的数据，中国电动车市场预计在2020年时以销售计将是全球最大。Tesla同样看好这块市场，预期在2014年全球销售将成长一倍，而中国将占总销售的三成左右。这暗示在中国大陆将有约1.4万辆汽车转换成全电动车，尽管价格高达73.4万元人民币。

不同于能使用汽油的混合动力车，全电动汽车必须要有充电站网络。Tesla已在美国建立了快速充电站网络，但在中国可能没有办法直接复制此作法。比亚迪(002594.SZ)等国内竞争对手已有类似的计划，而且北京当局一直在推动汽车厂商采用单一的充电技术标准。

充电站的缺乏说明了中国人2013年何以只买了1.8万辆插电式电动车，同期美国人的买入量则近乎于五倍多。对于公寓住户来说，找到有效的汽车充电方式也是一大挑战。

然中国政府竭力推动建立统一的充电网路。如果事情顺利，电动车在中国人口密集的都市可望迅速普及开来。尽管中国对汽车的青睐还没有扩及到电动车，但别想当然的以为这种情况会持续下去。(完)

(编译 戴素萍 审校 高琦)

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