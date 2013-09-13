《热点透视》中国金融系统困局：是救赎还是改革？

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Thal Larsen 编译 李春喜/朱晓军

路透大连9月13日 - 中国的金融系统是一个矛盾体。若要实行改革，就要让政府放宽对银行业和资本流动的控制。但如果真的放手，又可能会引发政府一直以来力求避免的债务危机。

根据国际货币基金组织(IMF)数据，按广义指标，中国信贷规模目前几乎为国内生产总值(GDP)的200%。这样的贷款规模是任何经济仍处发展阶段的国家前所未见的。

此外，贷款增长的速度也十分惊人。在2008年末时，总体信贷规模还仅为GDP的129%。很大一部分贷款被浪费掉了，用于建设不必要的基础设施，或者可能永远不会有人入驻的大楼。从钢铁、运输再到光伏产业，无数企业之所以能维持生存，主要是因为国有银行不愿收回贷款。另一方面，地方政府通过不透明的融资工具借款，累积了大量中央政府难以统计到的债务。

在多数国家，贷款这样快速增长可能已经引起危机爆发。但中国目前不仅避免了危机，而且这种模式可能会维持下去。部分原因在于资本管制：政府、银行和企业融资不用依赖来去匆匆的国际资本。这使得五年前曾危及西方金融机构、自行蔓延的银行挤兑对中国威胁不大。

另外，政府直接控制了大部分金融系统。存款利率设有上限，保证银行能够以低成本融资并发放低息贷款。另一方面，大型国有银行是国家政策的执行工具。银行什么时候开闸放贷，就像2009年初那样，什么时候又要收紧银根，都要听命于政府。

中国大部分的债务实际上是一个政府部门对另一个部门的欠款。国有银行主要向国有企业贷款，地方政府借款可以视为一种变相的财政政策。虽然数目巨大，但政府也许还是能够把这些债务放在账目上。这对中国也绝非是首次。上世纪90年代末，银行资产负债表上的不良贷款率高达30%。政府把不良贷款打包装放入专门的银行，把整治后的银行部分上市。

如果中国故伎重演，将很不明智：清理的成本太大，而且无法解决导致问题的根源。但是，如果一边不承认过去的亏损，一边又增加新的信贷，将可能会把中国推向日本式的失落十年。

因此，中国准备改革。9月11日在大连举行的世界经济论坛上，李克强总理宣布了一系列措施：放开利率，放宽资本管制，放松国家对银行系统的控股，拓宽资本市场以及对银行存款引入保险制度。

如果中国真正成为基于市场的金融系统，那么利率将取决于供需关系而非政府指令。贷款将流向最有利可图的投资，而非官方偏好的行业。企业和地方政府将承担肆意借款的后果，而银行将被迫承认并减计坏账。

清理过程并不一定演变成一场灾难：根据路透热点透视(Breakingviews)计算，如果中国最大的11家银行减计10%贷款，将需要5,000亿美元的新资本。这个数字虽然很大，但仅为这些银行去年提列拨备前营业利润的两倍稍多。仅凭坏账可能会造成混乱，但是不至于引发危机。

最大的问题在于，国家是否能在放弃管控的同时不会引起更广泛的恐慌。今天，政府暗地里的支持有助于人们保持对银行存款、国有企业、理财产品和地方政府融资工具所发债务的信心。这样的信心还未经受过考验：国内还没有债券发生过违约。

去除这一担保对于改革金融系统至关重要。但是这样做的话，即使是逐步进行，也可能造成各种无法预料的后果，包括从企业破产到金融资产大规模减值等。解决这一困局是一项挑战，而中国下一个十年的前景也将取决于此。(完)

(译文审校 郑茵)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。