《热点透视》若顺应民意与中国建立货币互换,英国央行恐有角色混淆之虞

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撰稿 Peter Thal Larsen 编译 蔡美珍

路透香港1月28日 - 英国央行开始发现作为英国金融业主要监督机构的麻烦之处了.英国央行正面临来自金融机构的压力,要求英国央行与中国央行建立货币互换协议.这个做法将有助提高伦敦作为离岸人民币交易中心的地位.但如果英国央行忙着操心伦敦的竞争力,它负责维护金融稳定的主要任务将有混淆模糊的危险.

据估计,通过伦敦进行的外汇交易约占全球总量的38%,由此不难理解银行人士会关切中国的崛起.一年前,在英国财政大臣欧思邦的支持下,伦敦金融业开始积极行动,力图将伦敦打造成为人民币交易中心.

英国央行现在也被拉进这项计划.如果英国央行与中国人行建立货币互换协议,当市场上出现人民币短缺时,英国央行将能够在伦敦释出人民币.即使互换额度一直没有动用,光是它的存在,就有助于让那些无法轻易取得人民币的银行,放心进行更多人民币业务.其他国家已经陆续起步:到2012年年底时,中国人行已经与14个国家建立货币互换协议,规模达到1.3兆(万亿)人民币(2,100亿美元).英国央行执行理事Chris Salmon在1月24日指出,英国央行"原则上"已准备好建立这样的货币互换协议.

在金融危机期间,货币互换协议被大量使用,以稳定市场信心:英国央行现在与美国联邦储备理事会(FED,美联储)及欧洲央行之间仍有货币互换协议.但美元及欧元占了伦敦外汇交易的半数以上:如果这两个货币的流动性骤然紧俏,确实会引发市场压力.而尚无法自由兑换的人民币,相较之下交易规模仍然很小.那些建立了巨额货币互换额度的国家,例如韩国,通常是用来帮助直接贸易融资.