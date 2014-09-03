《热点透视》成为中国互联网市场的“行业老二”并非坏事

路透香港9月1日 - (本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robyn Mak

在中国的互联网市场成为“行业老二”并不是件坏事。京东(JD.O)、奇虎360QIHU.N、欢聚时代(YY.O)和唯品会(VIPS.N)的迅速发展，说明尽管中国互联网市场被一些巨擘所主导，但这个市场发展速度之快，足以让一些相对较小的竞争对手也得以生存，并获得资金。但良性竞争和利润侵蚀型竞争之间的界限似乎很脆弱。

搜索引擎巨擘百度(BIDU.O)、电子商务集团阿里巴巴(BIDU.O)以及社交媒体和游戏商腾讯(0700.HK)，这三大公司已经将中国6.18亿网民联系起来。规模相对较小的企业常常避免直接与“大佬”展开竞争，转而选择一个合适的市场切入点。腾讯的社交网络是中国规模最大的，所以相对较小的欢聚时代就聚焦类似于美国Twitch的实时流媒体社交平台。2014年第二季度，欢聚时代的营收和利润同比增加一倍。同样，阿里巴巴在电子商务行业“一统江山”，而通过增加了快闪销售(flash sales)业务，在线零售折扣网站唯品会今年第二季度的营收及利润实现了同比三位数的增幅。

拥有独特的商业模式大有裨益，即便终端用户并不总能看到这些不同。阿里巴巴的线上市场只是充当买卖双方的“中间人”，京东商城则将更多的重点放在库存商品的直销及物流网络。有观点认为，对于那些十分看重产品质量和快递速度的客户而言，京东商城更有优势。

投资者也乐于投资那些“跑龙套的”。根据Thomson One的数据，中国科技企业今年共发行了总计24亿美元的可转换债，欢聚时代和唯品会均在此行列。奇虎360在8月份筹集了逾10亿美元，当时该公司的市值不过刚超过120亿美元。

危险之处在于，这里面可能存在一个临界点，即“行业老二”成为市场领头羊的“头号天敌”，由此触发市场份额争夺战。这种情况或多或少已经发生。奇虎360拥有中国搜索市场30%的市场份额，这让它足以威慑行业龙头百度，但该公司的利润在一年之内从21.8%下滑至12.3%。成为“行业老二”已经很不错了，但能成为一个远远落后头号竞争对手的“老二”或许更好。

**背景新闻**

--奇虎360第二季度营收额为3.18亿美元，同比增长110%，净利润为3,910万美元，同比增加19%。

--根据奇虎360的说法，该公司提前4个月实现了年底达到中国互联网搜索市场30%份额的目标。奇虎360是排名百度之后的中国第二大搜索引擎。

--中国的互联网市场由三巨头垄断：百度、腾讯和阿里巴巴。阿里巴巴准备今年9月在纽交所上市。

--根据Thomson One的数据，中国互联网企业今年已发行了总计逾24亿美元的可转换债。奇虎360的占比最大，今年8月透过可转换债募得10.3亿美元

--奇虎360今年第二季度财报：bit.ly/1vgIBUM（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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