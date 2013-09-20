《热点透视》引进中国资金料可加速PSA标致雪铁龙复苏

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Olaf Storbeck 编译 李婷仪
路透伦敦9月19日 - 危急时任何方法均可一试。法国车商PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)在2012年邀请通用(GM.N)入股7%，使公司掺入了美系车商的成分。如今，标致可能想寻求来自中国的帮助。根据法国回声报和彭博报导，标致有意和中国伙伴东风集团(0489.HK)进行资本合作。
标致与东风从1992年起即有合资企业，针对中国市场制造汽车。最近他们在武汉成立第三家工厂，目标是在2015年时将制造产能扩大三分之二至75万辆。
理论上，双方更紧密结合对彼此均有好处。东风可取得标致的新进技术，比如说低排放引擎。不停烧钱的标致则可获得新资金。同时标致也可藉此同步拓展国际市场，解决其最主要的结构性弱点。标致营收仍有超过三分之二来自欧洲，而欧洲是全球当前最疲弱的汽车市场。
标致-东风潜在的结盟细节还很粗略，但想敲定协议恐怕不容易。东风可能直接收购标致股份，或让双方成立以新兴市场为主的合资企业。
前者或可带来较大好处，但却会动摇标致与通用的关系。一旦除标致家族以外的股东持股超超过10%，通用即可动用退出条款。由于标致与通用的结盟关系预计可在2015年时提振其获利3.50亿欧元，标致可承受不起失去通用这个盟友。
标致正在重组，这牵涉到关闭一座法国工厂以及大规模裁员。目前看来重整之路还算稳当--股价从7月初以来已经翻倍。与东风结盟料可加速其复苏，但如果最后变成必须在通用和中资之间作抉择，标致应该是偏向选择西方而非东方。(完)
(译文审校 张明钧)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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